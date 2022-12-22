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寒冬湧愛心 人安基金會平安站助弱勢

2022/12/22 18:25（12/22 18:41 更新）
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多名志工22日化身耶誕老公公，響應捐款、捐物資助弱勢，並在冬至當天送往人安基金會新北平安站，協助烹煮熱食提供弱勢民眾與獨居老人享用。（民眾楊博喻提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年12月22日
多名志工22日化身耶誕老公公，響應捐款、捐物資助弱勢，並在冬至當天送往人安基金會新北平安站，協助烹煮熱食提供弱勢民眾與獨居老人享用。（民眾楊博喻提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年12月22日
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（中央社記者黃旭昇新北22日電）人安基金會新北平安站長張子文今天表示，啟動清寒弱勢民眾夜宿機制，讓無家者避寒。網友志工也發動愛心勸募物資，發放湯圓吃飽、吃暖，寒冬中充滿暖暖的愛心。

張子文透過新聞稿表示，志工楊博喻透過網路發起寒冬關懷活動獲響應，今天由網友們扮演耶誕老人，將衣物、暖暖包、泡麵、即食品等物資送往平安站。

楊博喻表示，第16年舉辦歲末關懷活動，盼透過微薄的社群力量拋磚引玉，關懷街友、獨居老人等。現場也製作便當與湯圓，提供熱食與物資給需要的清寒對象、年邁長者與無家者。

志工林秀玲表示，與企業及其他志工帶著物資與小額捐款，到平安站協助烹飪熱食。寒冬中，感受到社會底層的辛苦，未來也會持續投入社福公益活動。

板橋亞東紀念醫院傍晚發新聞表示，今天舉辦「耶誕傳愛580」關懷活動，感謝南山人壽慈善基金會及添寧照護用品企業，看見社會需求共襄盛舉慷慨解囊，減輕弱勢病人經濟負荷。醫院也募集二手物品義賣，所得全數購買住院照護用品。

新北市政府社會局以新聞稿表示，國際扶輪3490地區響應市府「愛心大平台」，今天集結各區扶輪社合力捐贈350袋物資及100包成人紙尿布，幫助瑞芳、平溪、雙溪及貢寮等4區弱勢民眾。

社會局副局長許秀能代表受贈，並回贈感謝牌時表示，新北市城鄉差距大，偏區需要特別關心，非常感謝並將關懷物資透過區公所與社福中心社工，一起送給弱勢家戶。（編輯：方沛清）1111222

國際扶輪3490地區22日捐贈民生物資，造福偏鄉弱勢家庭，新北市社會局副局長許秀能（左）到場回贈感謝狀給國際扶輪3490地區總監陳汪全（右）。（新北市社會局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年12月22日
國際扶輪3490地區22日捐贈民生物資，造福偏鄉弱勢家庭，新北市社會局副局長許秀能（左）到場回贈感謝狀給國際扶輪3490地區總監陳汪全（右）。（新北市社會局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年12月22日
亞東紀念醫院22日舉辦耶誕傳愛活動，院長邱冠明（左2）等人出席，感謝南山人壽慈善基金會及添寧照護用品企業看見社會需求、慷慨解囊，減輕弱勢病人經濟負荷；亞東醫院也募集二手物品義賣，所得全數購買住院照護用品。（亞東紀念醫院提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年12月22日
亞東紀念醫院22日舉辦耶誕傳愛活動，院長邱冠明（左2）等人出席，感謝南山人壽慈善基金會及添寧照護用品企業看見社會需求、慷慨解囊，減輕弱勢病人經濟負荷；亞東醫院也募集二手物品義賣，所得全數購買住院照護用品。（亞東紀念醫院提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年12月22日
亞東紀念醫院22日舉辦耶誕關懷活動，院長邱冠明（右）會中頒贈水晶獎座給南山人壽慈善基金會日群通訊處經理劉于慧（左），感謝幫助減輕弱勢病人經濟負荷。（亞東醫院提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年12月22日
亞東紀念醫院22日舉辦耶誕關懷活動，院長邱冠明（右）會中頒贈水晶獎座給南山人壽慈善基金會日群通訊處經理劉于慧（左），感謝幫助減輕弱勢病人經濟負荷。（亞東醫院提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年12月22日
亞東紀念醫院22日舉辦耶誕關懷活動，院長邱冠明（右）會中頒發水晶獎座，給捐贈照護物資做公益的企業代表，感謝企業慷慨解囊助弱勢。（亞東醫院提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年12月22日
亞東紀念醫院22日舉辦耶誕關懷活動，院長邱冠明（右）會中頒發水晶獎座，給捐贈照護物資做公益的企業代表，感謝企業慷慨解囊助弱勢。（亞東醫院提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年12月22日
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