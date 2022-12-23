張麗善小內閣微調 4局處長異動、文觀處長留任

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雲林縣長張麗善（右）23日受訪表示，未來4年她將繼續和副縣長謝淑亞（左）搭檔施政，持續推動地方經濟產業和農業發展，提出社會福利與福祉政策。圖為張麗善、謝淑亞111年12月22日在縣府主管會議時合影。中央社記者姜宜菁攝 111年12月23日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣23日電）雲林縣長張麗善今天宣布小內閣微調，建設處、地政處、行政處及新聞處長異動，其他局處原班人馬，依其熟悉業務持續帶領各局處，而文化觀光處長陳璧君經慰留也確定留任。

張麗善今天接受媒體聯訪時說，未來4年她將繼續和副縣長謝淑亞搭檔施政，持續推動地方經濟產業和農業發展，提出社會福利與福祉政策。

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張麗善表示，感謝鄉親對她與執政團隊的肯定，大部分局處長維持原班人馬，只有小幅度調整。行政處長由機要祕書陳志揚接任、建設處長李俊興調整擔任地政處長，遺缺由副處長鄭峯明代理，地政處長黃凱達調陞參議。

至於文化觀光處長陳璧君幾經慰留、確定留任，而新聞處長羅楚東將出任桃園市政府新聞處長，遺缺由台中市政府副發言人卓宜姿接任。（編輯：郭諭儒）1111223