更多編輯台推薦新聞：
林來瘋紀錄片闖奧斯卡入圍初選 林書豪：太瘋狂
運動

林來瘋紀錄片闖奧斯卡入圍初選 林書豪：太瘋狂

路透：字節跳動員工涉情蒐記者TikTok資料被開除
國際

路透：字節跳動員工涉情蒐記者TikTok資料被開除

水男孩奧運夢成真 2024巴黎奧運水上芭蕾可有男隊員
運動

水男孩奧運夢成真 2024巴黎奧運水上芭蕾可有男隊員

台灣今年10大新聞 裴洛西訪台、九合一大選最受矚
生活

台灣今年10大新聞 裴洛西訪台、九合一大選最受矚

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
寒流影響週末低溫10度以下 北台灣跨年可能有雨
首頁 / 地方

張麗善小內閣微調 4局處長異動、文觀處長留任

2022/12/23 17:12（12/23 17:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
雲林縣長張麗善（右）23日受訪表示，未來4年她將繼續和副縣長謝淑亞（左）搭檔施政，持續推動地方經濟產業和農業發展，提出社會福利與福祉政策。圖為張麗善、謝淑亞111年12月22日在縣府主管會議時合影。中央社記者姜宜菁攝 111年12月23日
雲林縣長張麗善（右）23日受訪表示，未來4年她將繼續和副縣長謝淑亞（左）搭檔施政，持續推動地方經濟產業和農業發展，提出社會福利與福祉政策。圖為張麗善、謝淑亞111年12月22日在縣府主管會議時合影。中央社記者姜宜菁攝 111年12月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣23日電）雲林縣長張麗善今天宣布小內閣微調，建設處、地政處、行政處及新聞處長異動，其他局處原班人馬，依其熟悉業務持續帶領各局處，而文化觀光處長陳璧君經慰留也確定留任。

張麗善今天接受媒體聯訪時說，未來4年她將繼續和副縣長謝淑亞搭檔施政，持續推動地方經濟產業和農業發展，提出社會福利與福祉政策。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

張麗善表示，感謝鄉親對她與執政團隊的肯定，大部分局處長維持原班人馬，只有小幅度調整。行政處長由機要祕書陳志揚接任、建設處長李俊興調整擔任地政處長，遺缺由副處長鄭峯明代理，地政處長黃凱達調陞參議。

至於文化觀光處長陳璧君幾經慰留、確定留任，而新聞處長羅楚東將出任桃園市政府新聞處長，遺缺由台中市政府副發言人卓宜姿接任。（編輯：郭諭儒）1111223

#張麗善
#陳璧君
#地政處長
張麗善
耶誕禮物送到 德籍老闆捐3200盒桌遊給雲林學童 羅楚東出任桃園市新聞處長 雲林遺缺卓宜姿接棒
陳璧君
中選會頒當選證書 張麗善公布首波小內閣異動 土庫順天宮古蹟修復工程 歷經7次流標終於發包
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族