善用選舉補助款 張麗善幫監護兒少存基金

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（中央社記者姜宜菁雲林縣24日電）雲林縣長張麗善監護48名未成年的兒童及少年，她今天將選舉補助款作為監護兒少的定存基金，以母親的心情，替每名監護兒少存下第一筆定期儲金5萬元，未來可運用就業或就學。

雲林縣政府今天在斗南老園丁窯烤麵包舉辦「雲林縣政府兒少保護聖誕共識營」活動，張麗善和出席活動的38名未成年的兒童及少年，進行耶誕樹點燈及製作耶誕蛋糕。

張麗善在此次九合一大選中獲得20萬7519票成功連任，選舉補助款有新台幣622萬5570元，她說，上次補助款投注於藝文扎根，這次想以定存方式，給監護兒少最實質的協助。

張麗善表示，這次運用選舉補助款替每名監護兒少存下第一筆定期儲金新台幣5萬元，希望透過儲蓄的方式，給孩子們一個希望，未來可運用這筆錢就學或就業用，同時，也培養兒少金錢管理觀念，也可使兒少養成儲蓄習慣，提升其自律能力。

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雲林家扶希望學園園長林香伶說，機構每季針對12歲以上兒少推出理財課程，透過現金流遊戲、記帳互動等方式，教導儲蓄習慣和理財觀念，釐清「想要」或「需要」，更有現實感，提升資金運用的自律能力。

雲林縣府社會處長林文志指出，雲林縣政府目前也配合中央兒少教育發展帳戶政策，為監護的兒少開立兒少教育發展帳戶，並每月相對提撥最高補助存款1250元，存款期限至滿18歲，可使他們在成年後銜接自立生活，並使用兒少發展帳戶費用，協助他們成年後的就學、就業、居住及社會適應。（編輯：卞金峰）1111224