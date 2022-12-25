曾說上任首日走訪清潔隊 蔣萬安：即刻安排

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（中央社記者陳昱婷台北25日電）台北市長蔣萬安今天宣誓就職，他說，上任後會即刻走訪市府各單位以聽取需求和心聲，包含之前承諾過的清潔隊都會即刻安排，不過今天行程已經排定。

蔣萬安今天宣誓就職台北市長後接受媒體聯訪表示，上任後他會即刻走訪市府各單位，聽取需求和心聲，讓市政推動更順暢，市民非常關心的大巨蛋、內湖交通和都市更新也會加速推動。

蔣萬安指出，大巨蛋是市民非常關心的議題，他已具體承諾會盡全力拚1年內完工啟用，內湖交通也是市民多年來期待能解決的課題，都市更新則是他對市民的承諾，這些都是接下來要捲起袖子、即刻上工的重點事項。

蔣萬安之前受訪時曾說，上任第一天一定要給清潔人員加油打氣。他今天被問及此事表示，不只是清潔隊，他也會去走訪許多在第一線推動市政的單位。

媒體追問，今天是否會去走訪。蔣萬安強調，會即刻安排，且安排地非常完整、非常周延，不過今天的行程市府已經排定，包含赴議會參加議長及副議長就職典禮、回來簽公文等。

至於是否會延續前任市長柯文哲每天上午舉行晨會的習慣，蔣萬安說，未來會依照需求召開會議。

此外，明年才會上任台北市副市長的國民黨立委林奕華今天未出席就職典禮，媒體詢問是否與林奕華立委缺額因剩餘任期不足不補選有關。

蔣萬安搖頭表示，林奕華手邊還有很多需要處理的重大議案，且是之後才會上任。他強調，未來市府團隊一定會用政績回應外界檢驗，他也相信黨內一定會團結，全力為台北市政打拚。（編輯：張銘坤）1111225