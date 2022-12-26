外傳顏寬恒接中市副市長 蔡其昌：勿淪政治酬庸

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（中央社記者趙麗妍台中26日電）台中市長盧秀燕上任，仍有1名副市長缺額，國民黨前立委顏寬恒呼聲高。立法院副院長蔡其昌今天表示，市民不能接受政治酬庸，期盼能找到有能力、專業的副市長。

對此，台中市政府新聞局簡短回應，第3名副市長未來將依施政藍圖考量延攬，無需針對個別人選無端揣測。

台中市長盧秀燕25日宣誓就職，新任副市長王育敏、黃國榮等一級機關首長同時布達，市府仍有1名副市長缺額未補，外傳將由顏寬恒出任。

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蔡其昌今天會勘梧棲國中操場接受媒體訪問，對於顏寬恒這項人事案傳聞。蔡其昌表示，人事權是市長權責，站在市民角度，希望能找到有能力、可以做事的副市長。民眾比較不能接受的是政治酬庸或只隨自己喜好，期盼盧秀燕能找到一個有能力、專業，能為台中市市民付出的副市長。

國民黨前立委顏寬恆在今年1月台中立委第2選區（大肚、烏日、龍井、沙鹿以及霧峰）補選，以近8000票輸給民進黨對手林靜儀。（編輯：孫承武）1111226