新北跨河煙火迎2023年 13分14秒象徵「一生一世」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新北市政府31日跨年夜晚間舉辦「璀璨新北–1314就愛你」跨河煙火秀，透過煙火施放與民眾一同慶祝新年到來，也盼迎向安定、繁榮、和平的2023年，現場吸引大批人潮觀賞搶拍。（新北市新聞局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年12月31日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北31日電）新北市政府今天晚間在淡水舉辦「璀璨新北-1314就愛你」跨河煙火，在象徵2023的「20時23分」施放，時間長達13分14秒，代表「一生一世就愛你」。

新北市長侯友宜今晚前往淡水，參加跨河煙火秀活動；他接受聯訪時表示，以跨年、跨河（淡水河）施放煙火的方式慶祝新年，希望迎向安定、繁榮、和平的2023年。

新北市府高灘地工程管理處表示，「璀璨新北-1314就愛你」跨河煙火秀，今晚以象徵2023的「20時23分（晚間8時23分）」發射首發煙火。

這次首創淡水區、八里區及淡江大橋工區同步施放，施放場域總長達到1公里，煙火彈數達1萬4168發。施放時間長達13分14秒的煙火，象徵「一直一路發、一生一世就愛你」。（編輯：郭諭儒）1111231

「璀璨新北–1314就愛你」跨河煙火秀31日晚間8時23分在淡水漁人碼頭與八里左岸公園舉行，長達13分14秒的海景煙火在黑夜中格外璀璨吸睛。中央社記者吳家昇攝 111年12月31日

新北市政府31日晚間8時23分舉辦「璀璨新北–1314就愛你」跨河煙火秀，首創淡水、八里及淡江大橋工區同步施放，以燦爛煙火陪伴民眾迎接2023年的到來。中央社記者吳家昇攝 111年12月31日

「璀璨新北–1314就愛你」跨河煙火秀31日晚間在象徵2023的「20時23分（晚間8時23分）」發射第1發煙火，總煙火彈數達1萬4168發，陪伴民眾邁向全新一年。中央社記者吳家昇攝 111年12月31日

「璀璨新北-1314就愛你」跨河煙火在31日象徵2023的晚間8時23分發射第1發煙火。首創淡水、八里及淡江大橋工區同步施放，施放場域總長達到1公里，煙火彈數達1萬4168發。燦爛煙火照亮淡水河。中央社記者吳家昇攝 111年12月31日

「璀璨新北-1314就愛你」跨河煙火在31日象徵2023的晚間8時23分發射第1發煙火，首創淡水、八里及淡江大橋工區同步施放，讓民眾在淡水、八里都能觀賞精彩的煙火秀。煙火光彩奪目。中央社記者吳家昇攝 111年12月31日