更多編輯台推薦新聞：
互動地圖》2023跨年晚會台北散場攻略
生活

互動地圖》2023跨年晚會台北散場攻略

中央社啟事
社會

中央社啟事

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因
生活

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

新北跨河煙火迎2023年 13分14秒象徵「一生一世」

2022/12/31 22:33（12/31 22:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市政府31日跨年夜晚間舉辦「璀璨新北–1314就愛你」跨河煙火秀，透過煙火施放與民眾一同慶祝新年到來，也盼迎向安定、繁榮、和平的2023年，現場吸引大批人潮觀賞搶拍。（新北市新聞局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年12月31日
新北市政府31日跨年夜晚間舉辦「璀璨新北–1314就愛你」跨河煙火秀，透過煙火施放與民眾一同慶祝新年到來，也盼迎向安定、繁榮、和平的2023年，現場吸引大批人潮觀賞搶拍。（新北市新聞局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年12月31日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北31日電）新北市政府今天晚間在淡水舉辦「璀璨新北-1314就愛你」跨河煙火，在象徵2023的「20時23分」施放，時間長達13分14秒，代表「一生一世就愛你」。

新北市長侯友宜今晚前往淡水，參加跨河煙火秀活動；他接受聯訪時表示，以跨年、跨河（淡水河）施放煙火的方式慶祝新年，希望迎向安定、繁榮、和平的2023年。

新北市府高灘地工程管理處表示，「璀璨新北-1314就愛你」跨河煙火秀，今晚以象徵2023的「20時23分（晚間8時23分）」發射首發煙火。

這次首創淡水區、八里區及淡江大橋工區同步施放，施放場域總長達到1公里，煙火彈數達1萬4168發。施放時間長達13分14秒的煙火，象徵「一直一路發、一生一世就愛你」。（編輯：郭諭儒）1111231

「璀璨新北–1314就愛你」跨河煙火秀31日晚間8時23分在淡水漁人碼頭與八里左岸公園舉行，長達13分14秒的海景煙火在黑夜中格外璀璨吸睛。中央社記者吳家昇攝 111年12月31日
「璀璨新北–1314就愛你」跨河煙火秀31日晚間8時23分在淡水漁人碼頭與八里左岸公園舉行，長達13分14秒的海景煙火在黑夜中格外璀璨吸睛。中央社記者吳家昇攝 111年12月31日
新北市政府31日晚間8時23分舉辦「璀璨新北–1314就愛你」跨河煙火秀，首創淡水、八里及淡江大橋工區同步施放，以燦爛煙火陪伴民眾迎接2023年的到來。中央社記者吳家昇攝　111年12月31日
新北市政府31日晚間8時23分舉辦「璀璨新北–1314就愛你」跨河煙火秀，首創淡水、八里及淡江大橋工區同步施放，以燦爛煙火陪伴民眾迎接2023年的到來。中央社記者吳家昇攝　111年12月31日
「璀璨新北–1314就愛你」跨河煙火秀31日晚間在象徵2023的「20時23分（晚間8時23分）」發射第1發煙火，總煙火彈數達1萬4168發，陪伴民眾邁向全新一年。中央社記者吳家昇攝 111年12月31日
「璀璨新北–1314就愛你」跨河煙火秀31日晚間在象徵2023的「20時23分（晚間8時23分）」發射第1發煙火，總煙火彈數達1萬4168發，陪伴民眾邁向全新一年。中央社記者吳家昇攝 111年12月31日
「璀璨新北-1314就愛你」跨河煙火在31日象徵2023的晚間8時23分發射第1發煙火。首創淡水、八里及淡江大橋工區同步施放，施放場域總長達到1公里，煙火彈數達1萬4168發。燦爛煙火照亮淡水河。中央社記者吳家昇攝 111年12月31日
「璀璨新北-1314就愛你」跨河煙火在31日象徵2023的晚間8時23分發射第1發煙火。首創淡水、八里及淡江大橋工區同步施放，施放場域總長達到1公里，煙火彈數達1萬4168發。燦爛煙火照亮淡水河。中央社記者吳家昇攝 111年12月31日
「璀璨新北-1314就愛你」跨河煙火在31日象徵2023的晚間8時23分發射第1發煙火，首創淡水、八里及淡江大橋工區同步施放，讓民眾在淡水、八里都能觀賞精彩的煙火秀。煙火光彩奪目。中央社記者吳家昇攝 111年12月31日
「璀璨新北-1314就愛你」跨河煙火在31日象徵2023的晚間8時23分發射第1發煙火，首創淡水、八里及淡江大橋工區同步施放，讓民眾在淡水、八里都能觀賞精彩的煙火秀。煙火光彩奪目。中央社記者吳家昇攝 111年12月31日
「璀璨新北-1314就愛你」跨河煙火在31日象徵2023的晚間8時23分發射第1發煙火，首創淡水、八里及淡江大橋工區同步施放，煙火彈數達1萬4168發。以耀眼煙火迎接新的一年到來。中央社記者吳家昇攝 111年12月31日
「璀璨新北-1314就愛你」跨河煙火在31日象徵2023的晚間8時23分發射第1發煙火，首創淡水、八里及淡江大橋工區同步施放，煙火彈數達1萬4168發。以耀眼煙火迎接新的一年到來。中央社記者吳家昇攝 111年12月31日
#侯友宜
#新北
#淡水
侯友宜
侯友宜贊成還稅於民 盼現金或消費券能帶動經濟 趙少康：侯友宜只要表態參選2024 朱立倫也擋不住
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族