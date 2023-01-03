台南大東夜市暫續營運 土地租約到8月

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（中央社記者楊思瑞台南3日電）台南知名大東夜市所在土地為市府與台南市農會共有，有傳聞指租約到期後不再經營，不過，農會與業者租約到今年8月，經訴訟取得約6成土地的市府也同意續租，到期後用途再議。

台南市政府財政稅務局長陳柏誠今天告訴中央社記者，大東夜市所在土地所有權為市府與台南市農會共有，原未明確分割，市府經司法訴訟後在106年底取得其中約6成土地持分，但台南市農會與大東夜市業者間租約是105年簽訂，租期到今年8月，市府尊重合約精神同意續租。

陳柏誠表示，這塊土地使用分區為機關用地，用地性質為公共設施保留地，依都市計畫公共設施保留地臨時建築使用辦法，可作為臨時攤販集中場，但今年8月原租約到期後，市府與農會的土地將各自分開管理，未來是否繼續租給夜市業者經營，或有其他用途，將持續研議。

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位於台南市東區林森路的大東夜市，多年來被許多網友譽為府城區三大夜市之一，與北區花園夜市、中西區武聖夜市齊名，早年還有「大大武花大武花」口訣，方便記住每週各夜市營業日。

大東夜市由於土地租約相關爭議已久，去年起就有傳聞指稱租約到期後將不再經營，支持與反對大東夜市繼續營運的聲音都有，但目前仍有約200多個攤位，每到營業日都相當熱鬧。（編輯：郭諭儒）1120103