浣熊出沒花蓮木瓜溪 農業處阻強勢外來種籲通報

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（中央社記者李先鳳花蓮縣3日電）花蓮木瓜溪近期監測到浣熊出沒，可愛寵物到了野外卻變成強勢的外來入侵物種；花蓮縣政府農業處今天表示，首次接到有關浣熊通報，將委託專業人員誘捕，再移送相關單位代管或飼育。

曾有咖啡店飼養浣熊吸引顧客，花蓮木瓜溪高灘地被河川局監測到有浣熊出沒。原生於北美洲的浣熊，因為外型可愛而被引進當寵物飼養，但因浣熊飼養難度高而常有棄養或脫逃等情形發生。

經濟部水利署第九河川局副局長阮香蘭接受中央社記者訪問表示，辦理木瓜溪生態廊道計畫，監測到浣熊，因周遭多為農牧用地與銀合歡樹林，考量到浣熊對環境與農業經濟的潛在影響，需要密切注意。

第九河川局指出，目前歐盟與日本政府都已指定浣熊為外來入侵物種，並進行計畫性移除與管理計畫。台灣也在2022年6月1日將浣熊列入管制輸入名單，從源頭進行管理。

浣熊對環境的適應力很強且食性廣，農作物、雜糧、水果、小型無脊椎動物、蛙類、鳥蛋、小型鳥類及小型哺乳類等都在牠的取食範圍內，單靠政府移除有一定難度。

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花蓮縣農業處副處長張仁智受訪表示，發現到的浣熊可能是有人飼養脫逃的，目前並未有清點族群數量，若發現蹤跡將委託專業人員誘捕，浣熊非保育類動物，若捕捉到將再移送屏科大代管、飼養。

花蓮縣農業處呼籲民眾如於野外發現浣熊出沒，可撥打花蓮縣政府野生動物保育專線03-8226050，或是縣民服務熱線1999，通報主管機關由專人前往移除，斷絕外來種入侵風險。（編輯：謝雅竹）1120103