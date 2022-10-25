鯉魚潭也遭魚虎入侵橫行 首辦釣魚賽移除外來種

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南投埔里鎮鯉魚潭生態豐富，但水面下卻是各種外來魚種橫行，潭區業者25日表示，11月22日將舉辦釣魚賽，不分年齡都可參加，需自備釣竿及餌料，釣起魚虎等外來種總重冠軍，可獲獎金新台幣5000元及住宿券。（天水蓮大飯店提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 111年10月25日

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（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）埔里鎮鯉魚潭生態豐富，尤其蝴蝶復育成果亮眼，但水面下卻是各種外來魚種橫行，因此，潭區業者11月22日辦釣魚賽，釣起魚虎等外來種總重冠軍可獲獎金新台幣5000元及住宿券。

日月潭近年飽受魚虎等外來物種危害，埔里鎮知名景點鯉魚潭風景區因民眾不當放生或棄養，經多年繁殖，潭內同樣遭大量外來魚種入侵，壓縮本土魚種生存空間，因此，負責埔里鯉魚潭經營管理的天水蓮大飯店首次舉辦釣魚比賽，希望維持潭區生態物種平衡。

業者今天發布新聞稿表示，縣府曾委外進行鯉魚潭生態調查，發現吳郭魚、紅尼羅魚、團頭魴、斑駁尖塘鱧、馬拉麗體魚、琵琶鼠魚、魚虎、鯰魚等多種外來魚類，不論體型或凶猛程度都較具優勢。

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業者指出，外來魚種入侵是台灣湖泊共同面臨的嚴重課題，鯉魚潭水域生態以琵琶鼠魚、吳郭魚、珍珠石斑、紅尼羅魚為優勢物種，原生魚種只剩日本鰻鱺、明潭吻鰕虎，其餘多是外來魚種，甚至也有多次釣獲魚虎，魚虎屬於外來種，對既有棲地生態有不小威脅。

業者表示，釣魚比賽11月22日下午登場，不分年齡都可參加，需自備釣竿及餌料，比賽目標魚為潭區外來種如吳郭魚、紅尼羅魚、團頭魴、斑駁尖塘鱧、草魚、泰國鱧、魚虎、馬拉麗體魚、大頭鰱、竹葉鰱、鯰魚等，取總重第1名，還有「大尾獎」秤單尾最重。（編輯：謝雅竹）1111025