網友留言稱環保局不用派遣工 竹市府報案盼止謗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市3日電）新竹市政府表示，有網友在臉書社團留言指「環保局不要用派遣工，都有用正職」，言論子虛烏有，今天已由市府發言人施淑婷向警方報案，盼發揮以訟止謗作用。

新竹市政府晚間發新聞稿表示，日前有民眾於南寮漁港周圍燃放煙火，事後並未帶走相關廢棄物，昨天有民眾於臉書社團「新竹人新竹事」中發布貼文表示「南寮漁港怎麼了，怎麼這麼髒」，一名網友「Ta Ko」留言指「因為他（指新竹市長高虹安）說環保局不要用派遣工，都要用正職」。

市府表示，施淑婷昨天至社團中留言回覆告知民眾環保局處理情形，並且澄清關於網友Ta Ko所留言內容完全是子虛烏有，「高虹安從未說過環保局不要用派遣工」。

市府表示，施淑婷在留言澄清資訊後，網友Ta Ko隨後自主將帶有錯誤資訊的留言刪除，但後續仍有臉書粉絲專頁「郎員大」、「海人」分享網友Ta Ko的留言截圖。

市府表示，即便網友Ta Ko在了解事情原委後主動刪除留言，但粉絲專頁「郎員大」、「海人」不只發表言論之前未善盡查證義務，事後更沒有進行訊息更正或澄清作為，相關行為已有違反社維法之嫌。

市府表示，網友的不實謠言不只傷害竹市府人員士氣，更造成基層人心惶惶，施淑婷已於今天下午至新竹市警察局報案，期許發揮以訟止謗的作用，讓粉絲專頁所有者理解，散布不實訊息需負擔法律責任。

市府表示，未來竹市府會更積極在網路社群中，針對民眾熱議的市政事件提供官方回應，讓市府員工的努力與付出獲得應有的評價，以維市府公信力。（編輯：李錫璋）1120103