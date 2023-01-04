苗縣苑裡鎮長者小確幸 生日禮金調漲至600元

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（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）新年度小確幸，苗栗縣苑裡鎮發放65歲以上老人生日禮金，今年度將從原本新台幣500元，調漲至600元，鎮公所表示，全鎮約有8500名長者受惠。

苑裡鎮公所社會課長傅金鳳今天告訴中央社記者，鎮公所提供苑裡鎮65歲以上長者的生日福利，從早期前鎮長杜文卿任內親送生日蛋糕，到了上一屆鎮長劉秋東改為發送500元生日禮金；去年由上一屆代表會提案加碼至600元，公所評估預算能力可行後於112年度起執行。

傅金鳳指出，苑裡鎮65歲以上老人約8500人，整體1年增加預算約85萬元。

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此外，苑裡鎮長劉育育上任後，力求鎮政透明、公共參與精神，鎮公所近來公開徵求在地店家代送春節、生日盆花，引起討論。

苑裡鎮公所行政室主任鄭秉松指出，過去公所贈送給里長、鎮民代表的春節及生日蘭花（盆花），每年需求量約在100盆以內，因小額採購，大多由固定廠商承接；為讓相關業者在資訊透明下，公平良性競爭，因此公開徵求有意願店家一起參與，讓在地業者雨露均霑，都有生意可做，希望達到利益、資源共享。（編輯：張銘坤）1120104