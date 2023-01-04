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曾玟學批議程1分鐘結束 苗議長：按法定程序進行

2023/1/4 20:27（1/4 20:46 更新）
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第20屆苗栗縣議會4日召開第1、2次臨時會，無黨籍縣議員曾玟學批開會1分鐘就結束，沒機會質詢縣長鍾東錦。議長李文斌則表示，開會是按法定議事程序進行。圖為議會臨時會情形。中央社記者管瑞平攝 112年1月4日
第20屆苗栗縣議會4日召開第1、2次臨時會，無黨籍縣議員曾玟學批開會1分鐘就結束，沒機會質詢縣長鍾東錦。議長李文斌則表示，開會是按法定議事程序進行。圖為議會臨時會情形。中央社記者管瑞平攝 112年1月4日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）第20屆苗栗縣議會今天召開第1、2次臨時會，縣議員曾玟學批評會議僅1分鐘就結束，沒有機會質詢縣長鍾東錦。議長李文斌表示，開會是按法定議事程序進行，並非刻意護航。

苗栗縣議會召開第20屆第1、2次臨時會，繼昨天預備會議後，今天上午舉行開幕典禮及縣府提案報告。無黨籍議員曾玟學透過臉書發文批評，原訂「縣長施政願景報告」被取消，「上午的開會時間更是1分鐘就直接結束，根本沒有機會質詢鍾縣長」。

曾玟學指出，縣府提案報告完，主席、議長李文斌便直接敲槌宣布議程結束，「過去都會詢問議員有沒有意見，此時有機會可以舉手發言，但現在連這個時間都沒有了，整個開會過程1分鐘結束，連要程序發言都沒有空檔」。

曾玟學表示，新任縣長到職後，完全不用跟議會報告施政方針，這種過往慣例根本是陋習，不改善還拿來當開脫的理由，根本不合理。

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對此，苗栗縣議長李文斌告訴中央社記者，今天會議流程都是按照法定程序進行，有關縣長施政願景說明部分，依照往例，只有定期會才安排縣長施政報告，因先前議事人員疏失不慎將縣長報告排入臨時會議事日程，後來改正，補發正確版本，這部分都有向曾玟學解釋過，也沒有所謂要護航縣府、縣長的問題。

李文斌解釋，此次召開臨時會主要用意在於，讓新一屆議員上任後分配座位及研究室，同時讓新科議員了解縣府各局處業務，後續幾天議程安排各局處業務簡報及臨時動議，議員還是可以提問發言。（編輯：李錫璋）1120104

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