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台南正副議長賄選案 賴清德：有證據該關就關

2023/1/4 21:13（1/4 22:02 更新）
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副總統賴清德（左3）、前民進黨主席卓榮泰（左2）等人4日晚間到台北市中山區松澤宮，為民進黨北市立委補選候選人吳怡農（左4）站台造勢，現場送上蒜苗預祝吳怡農「凍蒜」。中央社記者裴禛攝　112年1月4日
副總統賴清德（左3）、前民進黨主席卓榮泰（左2）等人4日晚間到台北市中山區松澤宮，為民進黨北市立委補選候選人吳怡農（左4）站台造勢，現場送上蒜苗預祝吳怡農「凍蒜」。中央社記者裴禛攝　112年1月4日
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（中央社記者溫貴香台北4日電）台南地檢署偵辦台南市正副議長選舉賄選案，對正副議長邱莉莉、林志展等人發動大搜索。副總統賴清德今晚表示，他對黑金深惡痛絕，只要有問題的人或事，請檢調單位嚴加查辦，有證據，該關就關。

民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農晚間在松澤宮廟口開講，民進黨立委吳思瑤、何志偉、台北市議員王世堅、許淑華等人到場力挺；副總統賴清德到場，拉起吳怡農的手高喊「凍蒜」。

賴清德致詞時，主動談及黑金議題，批評國民黨候選人將吳怡農抹黑與黑金相關，他說，關於黑金，他深惡痛絕，吳怡農也一樣，因此，他敬請檢調單位，只要有問題的人或事，都應該要查、要辦，而且要嚴加查辦，有證據，該關就關。

賴清德說，希望司法單位一定要扛起責任，不能夠辜負社會的期待；解決黑金問題，除了靠司法還有很多管道，選一個優秀的人才進入國會也是一個有效的方法，讓吳怡農進入國會一起解決黑金問題。

賴清德盛讚吳怡農有理念、有做法，堅持理想的人就是下一個世代，台灣最需要的政治人才，話鋒一轉，他說，很遺憾國民黨在贏得九合一大選之後，氣勢高漲、失去民主原則、不在乎民意，徵召剛當選議員尚未宣誓就職的人參與立委補選，一張票一世情，如何向選民交代。

台南地檢署偵辦台南市正副議長選舉賄選案，昨天兵分26路搜索多名涉案人相關處所，議長邱莉莉等8名被告分別以10萬元至50萬元交保，前民進黨中執委郭再欽及楊姓男子聲押。（編輯：謝佳珍）1120104

民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農（右2）4日晚間至中山區松澤宮出席「怡農開講」活動，副總統賴清德（右3）也現身為吳怡農拉票。右為民進黨台北市議員王世堅。中央社記者裴禛攝 112年1月4日
民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農（右2）4日晚間至中山區松澤宮出席「怡農開講」活動，副總統賴清德（右3）也現身為吳怡農拉票。右為民進黨台北市議員王世堅。中央社記者裴禛攝 112年1月4日
台北市第3選區立委補選投票倒數計時，民進黨籍候選人吳怡農（後左2）4日晚間在中山區松澤宮開講，副總統賴清德（後左）也出席，兩人同台催票。中央社記者裴禛攝 112年1月4日
台北市第3選區立委補選投票倒數計時，民進黨籍候選人吳怡農（後左2）4日晚間在中山區松澤宮開講，副總統賴清德（後左）也出席，兩人同台催票。中央社記者裴禛攝 112年1月4日
#賴清德
#邱莉莉
#台南正副議長賄選
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