台南正副議長賄選案 民進黨廉政會18日開會討論

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（中央社記者葉素萍台北4日電）台南市正副議長選舉傳賄選，民進黨廉政委員會主委邱駿彥今天說，廉政會1月18日晚間將開會，除了議長邱莉莉一案外，也將處理前中執委郭再欽因台南學甲爐渣案遭起訴一案，看證據搜集到什麼程度，當天也許會請當事人過來說明。

台南地檢署偵辦台南市正副議長選舉賄選案，昨天兵分26路搜索多名涉案人相關處所，邱莉莉等8名被告分別以新台幣10萬元至50萬元交保，前民進黨中執委郭再欽及楊姓男子聲押。

邱駿彥今天在民進黨中常會前受訪指出，此案對社會影響蠻大，廉政會已著手搜集資料、調查，將於1月18日晚上召開廉政會，除了議長邱莉莉案，也會處理爐渣案。

他說，案子要經調查、證據確鑿後，才會開始討論怎麼處分，廉政委員會的認定與法院的認定不盡然一樣，因為民進黨以「清廉」為主，會用比較嚴格態度處理。

媒體詢問，廉政會處理是否會比法院一審快；邱駿彥說，有可能，只要搜集的證據達到廉政應該處分的標準，依照廉政條例，最嚴重是除名、停權。

至於廉政會開會當天，是否請當事人說明。邱駿彥表示，現在還未決定，要看到證據搜集到什麼程度，也許會請當事人18日過來說明。（編輯：蘇志宗）1120104