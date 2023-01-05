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涉台南正副議長賄選案 前民進黨中執委郭再欽收押

2023/1/5 00:05
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（中央社記者張榮祥台南4日電）南檢偵辦台南市正副議長選舉賄選案，議長邱莉莉等8名被告分別以10萬元至50萬元交保，前民進黨中執委郭再欽及楊姓男子聲押，台南地院今晚裁定郭再欽羈押禁見，楊男請回。

台南地檢署認定郭再欽及楊男涉犯公職人員選舉罷免法第100條第1項行賄罪嫌；郭再欽有勾串共犯或證人之虞，楊男則有逃亡及勾串共犯或證人之虞，南檢向台南地方法院聲請羈押禁見。

台南地院今晚指出，郭再欽否認犯行，但地院認定郭再欽涉犯妨害投票自由罪，嫌疑重大，且和尚未到案的共犯、南市區漁會理事長林士傑熟識，有利害關係一致而互相配合為不實陳述的動機及可能，恐會串證，因此，地院裁定羈押，並禁止接見及通信。

另外，楊男坦承去年12月14日晚上和台南市議員方一峰聚會，但否認違反公職人員選舉罷免法第100條第1項共同於直轄市議會議長之選舉、對於有投票權之人行求罪。地院認定此次台南市議長選舉激烈，民進黨、國民黨詳細規劃佈局，沒有證據顯示楊男和其他共犯達成行求的犯意聯絡，裁定釋放。

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南檢去年11月接獲台南市正副議長賄選情資，立刻分案偵辦，調閱相關資料比對分析後，專案小組昨天兵分26路搜索邱莉莉、林志展等多名涉案人相關處所，目前全案被告11人中，僅林士傑未到案。

南檢連夜偵訊後，其中8人交保，分別是邱莉莉以新台幣50萬元交保、林志展20萬元、黃麗招10萬元、李文俊25萬元、張世賢10萬元、李鎮國15萬元、黃姓女子20萬元、高姓女子10萬元。（編輯：陳正健）1120105

#郭再欽
#邱莉莉
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