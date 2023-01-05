雲林縣府集結社會愛心 春節送暖安心過年

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雲林縣政府5日舉辦「雲林過好年，幸福年菜好過年」112年生活扶助寒冬送愛．年菜整合平台暨實物銀行春節送暖關懷戶與街友記者會，展現對弱勢家庭社會關愛與溫情，縣長張麗善（右3）等人出席。中央社記者姜宜菁攝 112年1月5日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣5日電）雲林縣長張麗善今天表示，愛心年菜整合平台今年集結社會愛心，近日將年菜送到逾1700戶弱勢家庭。另外縣府在年節期間準備實物銀行緊急物資包，讓有需要的人就近領取，安心過年。

雲林縣政府今天在縣府親民廣場舉辦「雲林過好年，幸福年菜好過年」112年生活扶助寒冬送愛．年菜整合平台暨實物銀行春節送暖關懷戶與街友記者會，展現對雲林弱勢家庭社會關愛與溫情。

張麗善致詞表示，農曆春節期間和家人圍爐吃一頓熱騰騰的團圓飯，看似平常，但對於弱勢家庭是種奢求。因此，縣府從民國109年創立雲林縣愛心年菜整合平台，整合年菜捐贈資源與媒合受贈家庭，讓人性的溫暖隨著年菜傳遍鄉里。

雲林縣府社會處說，今年愛心年菜捐贈，有來自雲林縣公益彩券盈餘分配款以及財團法人雲萱基金會統籌辦理「雲林縣愛心年菜整合平台」，同時結合15間企業共襄盛舉補足弱勢家庭所需。

另外縣府準備420包實物銀行緊急物資包及50包保暖物資，讓有緊急物資需求的民眾和街友能夠就近至鄉鎮公所或派出所（分駐所）領取物資獲得協助，不必冒著寒冷在外奔波。

雲林家扶中心今天也收到社會愛心，達德能源公司捐贈130箱茂谷柑，憶霖企業為改善經濟弱勢學子受教育問題，不僅是捐助新台幣20萬元助學金，還特別趕在農曆年前致贈服務家庭們各式各樣的調味料理包。（編輯：黃世雅）1120105