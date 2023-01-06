土雞、全鴨限時限量搶購 雲林年貨大街14日登場

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雲林縣政府6日在斗南田徑場外廣場舉辦雲林年貨大街行前記者會，縣長張麗善（前排左3）表示14、15日將舉辦雲林年貨大街，集結雲林農特產品及年貨等商品，有土雞、全鴨等商品限時限量搶購，另設愛心攤位販售庇護工廠商品。中央社記者姜宜菁攝 112年1月6日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣6日電）雲林縣長張麗善今天說，14、15日在斗南田徑場外廣場舉辦雲林年貨大街，集結雲林農特產品及年貨等商品，有土雞、全鴨等商品限時限量搶購，另設愛心攤位販售庇護工廠商品。

雲林縣政府今天在斗南田徑場外廣場舉辦雲林年貨大街行前記者會，張麗善、斗南鎮長沈暉勛和多名雲林縣議員參與，邀請民眾遊雲林逛年貨。

張麗善表示，農曆新年即將到來，為了讓民眾方便採購年貨，雲林縣政府與斗南鎮公所合作，14、15日將在斗南田徑場外廣場舉辦雲林年貨大街，邀集農特產品及年貨、美食小吃參與展售。

張麗善說，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，雲林縣有很多社福團體產品無法順利賣出，也沒有辦法順利募款，因此會在雲林年貨大街專設愛心攤位，民眾只要在愛心攤位消費滿百集滿5章就可以兌換限量肉鬆加酸菜組跟小紅包抽抽樂。

雲林縣府指出，除了年貨大街外，還推出限時限量搶購，包括土雞半隻（600公克）新台幣100元、1.5公斤重的土雞1隻150元、全鴨99元。

李姓婦女聽到半隻雞只要100元，直喊價格超便宜，當天一定會去搶購，因為她日前到傳統市場購買1支大雞腿就要220元。（編輯：黃世雅）1120106