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雲林2土雞場爆H5N1疫情 撲殺近1.6萬隻雞

2023/1/7 19:41（1/7 19:51 更新）
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雲林縣元長及台西鄉各有一場土雞場的禽農主動通報土雞異常死亡，經動植物防疫所確認感染H5N1亞型高病原性禽流感病例，已完成近1萬6000隻雞撲殺作業，並執行場區及周邊環境清潔消毒，防堵疫情擴散。（雲林縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 112年1月7日
雲林縣元長及台西鄉各有一場土雞場的禽農主動通報土雞異常死亡，經動植物防疫所確認感染H5N1亞型高病原性禽流感病例，已完成近1萬6000隻雞撲殺作業，並執行場區及周邊環境清潔消毒，防堵疫情擴散。（雲林縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 112年1月7日
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（中央社記者黃國芳雲林縣7日電）雲林縣元長及台西鄉各有一場土雞場感染H5N1亞型高病原性禽流感病例，雲林縣動植物防疫所依標準作業程序，執行近1萬6000隻雞撲殺銷毀作業，並完成周邊環境清潔及消毒。

雲林縣政府今天發布新聞稿指出，禽流感疫情持續有升溫趨勢，縣長張麗善已指示相關單位啟動各項防控措施，同時為體恤禽農損失，也要求盡速辦理補償金試算與發放工作。同時呼籲如發現飼養家禽有異常死亡狀態，應即時通報，以防範禽流感疫情散播風險。

雲林縣元長及台西鄉各有一場土雞場的禽農主動通報土雞異常死亡，動植物防疫所前往查看，為感染H5N1亞型高病原性禽流感病例，已完成近1萬6000隻雞撲殺銷毀作業，並執行場區及周邊環境清潔消毒，防堵疫情擴散。

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雲林縣防疫所長廖培志表示，近期氣候變化劇烈，加上目前雲林轄內已有多處禽場發生禽流感疫情，因此緊急消毒工作，將會從疫情發生的地區，陸續擴大至全縣各養殖區域，以有效降低環境中病毒濃度，防範疫情範圍持續擴大，並希望可藉由各項防疫措施，減少禽農損失。

防疫所提醒禽場業者，禽場應持續提高警覺，落實門禁管制管理工作，並加強人員、車輛、運輸載具等進出清潔及消毒作業。（編輯：黃世雅）1120107

#雲林縣
#雲林縣防疫所長
#廖培志
廖培志
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