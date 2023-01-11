舊衣回收有去處 中市環保局提供多元管道

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（中央社記者郝雪卿台中11日電）年關將屆，民眾清出的舊衣丟掉可惜，又不知有哪些地方可以回收。台中市環保局今天表示，可以查詢「i-Taichung環保地圖」網頁各捐贈站或二手物回收站點回收。

年關將至，家戶忙著清理打掃之際，對於清出的舊衣想丟掉又可惜，環保局透過新聞稿指出，只要是外觀乾淨完整、沒有泛黃、污漬、破損或起毛球的服飾，都可以回收。

環保局表示，民眾可以送到台中市「i-Taichung環保地圖」網頁各捐贈站或二手物回收站點回收，提供給有需求的單位使用，也可簡單打包後直接交由沿街的資源回收車回收，多元的回收管道，讓資源得以再利用。

為讓民眾瞭解舊衣回收方式，並提升舊衣回收效率與使用效益，環保署訂定「民眾回收舊衣指引」，經過清潔整理堪使用的舊衣，例如外衣、外褲、裙子、洋裝、背心、外套、西裝等，均可回收。

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至於棉被、枕頭、床單、帽子、內衣褲、鞋襪等則不可回收，環保局指出，只要大家在舊衣丟棄前挑出不可回收種類，就能提升後續的使用效益。

環保局寶之林二手物銀行表示，民眾最近常拿舊衣來回收，有小孩穿不下的，也有過時過季的，但都是乾淨堪用的衣服，民眾都說要把可用的資源再分享給其他需要的人；其中有民眾說，提供的舊衣都是母親一針一線織成的毛衣，讓全家人過冬時穿的溫暖，但因為孩子長大穿不下，所以拿來二手物銀行回收，希望讓母親的愛心，能夠溫暖更多的人。（編輯：卞金峰）1120111