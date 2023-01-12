「包子兔世界盃足球賽」 春節金門林務所開打

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（中央社記者黃慧敏金門縣12日電）迎接農曆兔年，金門縣林務所年度春節迎新春農業展活動以「包子兔」為主角，並發揮國小學童點子，彩繪2022卡達世界盃足球賽8強隊伍國旗，打造「包子兔世界盃足球賽」。

林務所今天發布新聞稿表示，春節假期在即，林務所投入金門各鄉鎮節點及轄管園區的環境布置工作，工作人員從紅豆包子得到靈感，設計造型簡單但可愛的包子兔在園區群起出沒，後續將成為春節景觀亮點。

林務所長鐘立偉表示，為了讓孩童有安全遊憩空間，還設計了包子兔足球場，讓孩童能在園內的大草原上，與大足球及包子兔競逐互動；緊鄰林務所的多年國小校長張志猛則帶領近20名師生，參與其中的「足球場」布置工作。

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張志猛說，林務所森林公園每年春節假期都會湧入大量返鄉人潮，這次利用社團活動時間，帶了十多名對美術有興趣的學生，以所方提供的回收電纜盤，彩繪上2022年卡達世足賽前8強的國家國旗，不僅是一堂有趣的地理課，也希望利用世足賽熱情，提醒大家春節期間要保持運動，帶著家人一起出來旅遊走春。

鐘立偉補充，除了活潑的包子兔足球賽外，林務所將於14日在園區舉辦新春假日花市及書法酒甕大道的揮毫活動，民眾可採購各類花卉，滿足春節期間居家環境綠美化布置需求；林務所同時重新整理由金酒公司提供的60組除役1000公升大酒甕，邀請金門縣書法學會50多名老師共同揮毫，以應景且有趣的詞藻，祝福民眾春節愉快。（編輯：陳仁華）1120112