張善政「抿一下」爭議 蔣萬安尷尬呼籲喝酒不開車

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（中央社記者陳怡璇台北12日電）桃園市長張善政被指酒駕，張善政則稱在餐敘上抿了一下紅酒。台北市長蔣萬安今天被問及此事時說，張善政一直很關心桃園市政，呼籲春節前尾牙、餐會「千萬喝酒不開車」。

張善政10日凌晨自行駕車視察水情，遭市議員余信憲曝光張善政9日晚間餐敘手拿紅酒照片，質疑酒駕，張善政後來澄清，他9日晚上7時許在餐敘上抿了一下紅酒，他一向不會多喝酒，晚上12時許才出發去水廠，張善政也回應「會是酒駕嗎，這個用常理判斷，其實答案非常清楚」。

蔣萬安今天下午出席消防節慶祝大會暨金龍獎頒獎典禮，會前接受媒體聯訪，被問及此事時表示，張善政一直很關心桃園的市政推動，隨後說「當然我們也是再次呼籲，春節前很多尾牙跟餐會，千萬喝酒不開車」。

此外，北市府兔年春聯為「兔來萬安」，今天活動會場也有「台北萬安」的裝飾。蔣萬安表示，是單純祝賀萬事平安的意思，自己的名字因為諧音會有這種運用，外界有意見都虛心接受，未來布置上會更謹慎，要換成別的祝福話語也沒問題。

媒體問大巨蛋進度。蔣萬安表示，今天早上有開會討論，下午市府團隊會去場勘，下週一會跟副市長李四川視察，重申會要求遠雄按圖施工，以公共安全、符合法規為最高目標。

蔣萬安說，初步規劃先1萬人適應場地，再逐步增加人數，也會積極規劃周邊交通，希望啟用後避免壅塞。（編輯：李亨山）1120112