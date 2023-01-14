退除役酒甕上揮毫 金門新春文化亮點

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（中央社記者黃慧敏金門縣14日電）利用金酒公司退除役酒甕書寫新春賀詞，已成為金門縣林務所春節盛事。50名書法老師今天寫下「奮發兔強」、「狂吃不胖」等字令人會心一笑，「疫情退散」則是說出眾人心願。

林務所年度假日花市今天在森林公園登場，延續前2年的熱潮，林務所今年與金門縣書法學會再次合作，由理事長徐心富率領50名書法老師，利用金酒公司提供的60個廢棄大酒甕，書寫別具巧思，又結合年味的文字，祝賀民眾新春快樂。

60個退除役大酒甕擺放在森林公園大道兩旁，書法家或坐或跪或趴，完成各自傑作。送走虎年、迎接兔年，入口處的「兔女郎」很吸睛，「奮發兔強」最應景；異曲同工的還有白話版「咦，大老虎他走了！哪，小白兔妳來啦！」和文言文版「虎去雄風在，兔來喜氣濃」。

「這妹很正」和「六塊腹肌」令人發噱。軍職退役的方光復笑說，寫「六塊腹肌」時感觸良多，想當年自己也有六塊肌，如今變成一個大腹了。

書畫世家出身的觀光處長張瑞心也共襄盛舉，寫了「揚眉兔氣」；將軍退役的鄭有諒整個人趴在地上書寫，姿勢最有勁。退休校長李根樂揮毫，動員全家11人和愛犬，陣容龐大。

另外，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）肆虐全球3年多，「疫情退散」、「百毒不侵」等字，代表民眾的心聲，觀者無不心領神會。

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徐心富受訪表示，在林務所的酒甕大道揮毫，已經成為學會的年度大事，書法老師不僅賣力揮毫，更是絞盡腦汁讓每年的酒甕能有新的亮點，期望持續推廣書法藝術，成為金門文化亮點。

除了現場揮毫，為了讓地區民眾有選購各式年節應景花卉的機會，林務所今天辦理迎新春假日花市活動，雖然金門飄起今年的第一場濃霧，但並未消退民眾參與的興致，整個園區洋溢著滿滿春節氣氛。（編輯：謝雅竹）1120114