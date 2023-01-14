更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／學測112年各科試題一覽
生活

不斷更新／學測112年各科試題一覽

經典賽台灣隊36人集訓名單出爐 全職業陣容出征
運動

經典賽台灣隊36人集訓名單出爐 全職業陣容出征

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
8縣市15日低溫特報 台北下探10度未來一週濕冷
首頁 / 地方

謝國樑邀許效舜擔任文化觀光諮詢主委 盼提供建言

2023/1/14 18:48（1/14 18:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
基隆市長謝國樑（右）14日下午到三千宮拜訪藝人許效舜（左）時表示，許效舜對基隆歷史觀光有理念，也有具體想法，市府思考成立文化及觀光諮詢委員會，盼能邀請許效舜擔任主委，為基隆觀光發展提供建言。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 112年1月14日
基隆市長謝國樑（右）14日下午到三千宮拜訪藝人許效舜（左）時表示，許效舜對基隆歷史觀光有理念，也有具體想法，市府思考成立文化及觀光諮詢委員會，盼能邀請許效舜擔任主委，為基隆觀光發展提供建言。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 112年1月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰基隆14日電）基隆市長謝國樑今天前往市區三千宮，拜訪藝人許效舜，希望許效舜擔任日後的文化及觀光諮詢委員會主委，提供市府建言與經驗傳承。

出身基隆的藝人許效舜過去一度想參選基隆市長，但之後沒有投入選舉。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

謝國樑下午到三千宮拜訪許效舜時說，許效舜對基隆的歷史觀光有理念，也有具體想法，市府思考成立文化及觀光諮詢委員會，希望邀請許效舜擔任主委，為基隆觀光發展提供建言。

許效舜指出，他個人的想法是能為基隆在地文化傳承做事，基隆有很多民間社團，在台灣文化佔一席之地；對於謝國樑的建議，他需回去進一步思考，基隆人為基隆做事天經地義，不是為職位，基隆是台灣頭，應從頭做起，讓基隆更有生命力。（編輯：張銘坤）1120114

#許效舜
#謝國樑
#基隆市
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族