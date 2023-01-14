謝國樑邀許效舜擔任文化觀光諮詢主委 盼提供建言

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基隆市長謝國樑（右）14日下午到三千宮拜訪藝人許效舜（左）時表示，許效舜對基隆歷史觀光有理念，也有具體想法，市府思考成立文化及觀光諮詢委員會，盼能邀請許效舜擔任主委，為基隆觀光發展提供建言。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 112年1月14日

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（中央社記者沈如峰基隆14日電）基隆市長謝國樑今天前往市區三千宮，拜訪藝人許效舜，希望許效舜擔任日後的文化及觀光諮詢委員會主委，提供市府建言與經驗傳承。

出身基隆的藝人許效舜過去一度想參選基隆市長，但之後沒有投入選舉。

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謝國樑下午到三千宮拜訪許效舜時說，許效舜對基隆的歷史觀光有理念，也有具體想法，市府思考成立文化及觀光諮詢委員會，希望邀請許效舜擔任主委，為基隆觀光發展提供建言。

許效舜指出，他個人的想法是能為基隆在地文化傳承做事，基隆有很多民間社團，在台灣文化佔一席之地；對於謝國樑的建議，他需回去進一步思考，基隆人為基隆做事天經地義，不是為職位，基隆是台灣頭，應從頭做起，讓基隆更有生命力。（編輯：張銘坤）1120114