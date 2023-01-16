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客語能力高級認證111年僅6人過 苗縣表揚謝素華

2023/1/16 16:58
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（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）111年度客語能力高級認證，全國僅6人通過，苗栗縣文華國小教師謝素華是其中之一，今天接受縣府表揚時表示，傳承客語文化是自身使命，會繼續打拚。

苗栗縣政府文化觀光局指出，111年度客語能力高級認證，全國共計2093人報考，6人通過，通過率僅0.29%，謝素華榜上有名，為全縣唯一。

苗栗縣長鍾東錦今天在縣府接見表揚謝素華，讚許她是「苗栗之光」。

謝素華出身客語家庭，曾獲105年全國語文競賽-客語朗讀教師組第3名，也是客委會認定客語薪傳師，長期致力客語教學工作，指導的學生多次在全國客語朗讀競賽獲獎，為客語文化傳承奠定深厚基礎。

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謝素華受訪時指出，近10年來，為了帶學生參賽或是自己參加比賽，每年大約要閱讀40篇以上客語文章，讀文章的過程中，有不認識的字就去查，不懂就去請教前輩，日積月累的學習，收穫很多。她說，傳承客語文化是自身使命，未來將持續打拚。

鍾東錦表示，苗栗是客家大縣，縣府多年來推動客家語為通行語計畫，成效受客委會肯定，縣府公教人員通過客語認證比例全國第一，謝素華長期為客語文化傳承奉獻心力，期許她的熱情能鼓舞年輕學子多接觸客語，踴躍報考客語認證考試，讓客家語言文化精神世世代代延續下去。（編輯：李錫璋）1120116

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