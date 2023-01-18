南方澳第一拍賣魚市場2/1開幕 購物滿額可摸彩

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宜蘭縣南方澳第1拍賣魚市場新建工程已完成驗收，將於2月1日開幕營運，18日舉辦南方澳漁港第一拍賣魚市場啟用記者會，宜蘭縣長林姿妙（前左5）出席。（宜蘭縣政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年1月18日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭18日電）歷經3年工期，宜蘭縣南方澳第一拍賣魚市場新建工程已完成驗收，將於2月1日開幕營運。蘇澳區漁會表示，當天提供購物滿額禮600份摸彩券，總計價值約新台幣50萬元的摸彩品。

蘇澳區漁會今天透過新聞稿指出，南方澳第一漁港建於民國12年，第一魚市場舊辦公大樓建於民國52年，1樓作為拍賣場，2、3樓為辦公廳舍，因建物老舊且長期受到海水鹽霧及地震、颱風影響，曾多次進行局部結構補強，但廳舍龜裂嚴重，經鑑定為危險建物。

經向相關單位爭取後，決定第一拍賣魚市場原地拆除新建，工程總經費1億9000餘萬元，由漁業署全額補助，委請宜蘭縣政府辦理發包，工程歷時近3年完工，並完成驗收、點交、簽約等程序。

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蘇澳區漁會表示，第一拍賣魚市場規劃有鮮魚拍賣場、魚貨零售攤位、食魚教育場地、小型加工廠及漁業電台，陸續也會招商引進其他多元經營模式，造型設計融入漁村元素，象徵大船入港、漁業豐收，不但是多功能的魚市場，更是南方澳吸睛的新地標。

宜蘭縣政府和蘇澳區漁會今天舉辦南方澳漁港第一拍賣魚市場啟用記者會，蘇澳區漁會指出，2月1日開幕當天將提供購物滿額禮600份摸彩券，總計價值約50萬元的摸彩品，包括1000元、500元、200元的折價券566份，價值約1萬元、5000元、2000元的海鮮福袋33份，及最大獎4萬餘元的電動機車1輛。（編輯：李錫璋）1120118