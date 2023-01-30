視察林園汕尾海堤工程 陳其邁盼提升市民生活品質

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高雄市長陳其邁（左2）30日前往林園區視察西汕路汕尾海堤海岸線工程進度，指示水利局持續向中央爭取改善經費。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年1月30日

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（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）高雄市長陳其邁今天前往林園區視察西汕路汕尾海堤海岸線工程進度，指示水利局持續向中央爭取改善經費。陳其邁表示，未來岸邊可作為散步、休閒地方，同時拓寬周邊道路，改善交通。

陳其邁今天率市府水利團隊前往林園視察西汕路汕尾海堤海岸線工程進度，除勉勵施工團隊，也指示水利局持續向中央爭取海岸改善經費，改造中芸漁港以南至爐濟殿公園海岸景觀。

陳其邁在視察時接受媒體聯訪表示，汕尾是石斑魚魚苗孵養的地方，產值非常高，堤岸改善工程盼收納原本髒亂的取水管線，岸邊作為公園散步、運動休閒的地方，同時拓寬周邊道路，改善附近交通。

陳其邁也關心附近廁所設置及海岸清理問題，盼把港仔埔排水到林園排水整體工程完工，並配合捷運林園線的興建，改善林園地區市民生活品質。

高雄市水利局表示，目前中芸漁港以東至爐濟殿公園約1公里海堤，整治工程分三期進行，第一期約220公尺公有土地已在去年2月開工，目前道路拓寬及景觀設施均已完成，僅剩馬達管線遷移，預計今年2月底可完工。

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另外，涉及私有地約822公尺海堤，去年底完成土地取得，並配合中央年度經費編列，今年執行第二期約368公尺海堤整建，明年執行第三期約454公尺海堤至爐濟殿公園，並將現有堤防內狹窄道路由單車道拓寬為雙向可會車的寬度。

高雄市政府強調，未來將持續向中央爭取中芸漁港往西至港仔埔取水海岸環境改造，預期完成後將串聯海洋濕地公園至爐濟殿公園等景點，打造南高雄黃金海岸，提供優質的海岸休憩環境供市民使用。（編輯：謝雅竹）1120130