台南春節連假觀光熱 市府統計遊客破千萬人次

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（中央社記者楊思瑞台南30日電）台南市政府今天公布春節10天連假期間，各景區街區、燈會及廟宇共吸引逾千萬人次，遊客較去年春節連假成長逾3成，台南市長黃偉哲指出，將積極改善交通順暢度及停車位數量。

黃偉哲今天透過新聞稿表示，台南觀光產業軟實力有目共睹，即便經歷過去3年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情侵襲，在市府與業者共同努力下，後疫情時代迅速復甦反彈，春節更開出紅盤，創下遊客突破千萬人次的好成績。

黃偉哲提到，美國紐約時報旗下風尚雜誌（The New York Times Style Magazine）在1月27日的專文報導，從全球視野來看台南，不僅在文化及美食都有深刻著墨，也對台南整體發展有一些好的看法，對每一個努力耕耘的人都是肯定。

黃偉哲表示，至於各界期待尚待改善的部分，需要大家互相砥礪才會進步，市府會更加積極，在道路平整度、交通順暢度及停車位數量等方面投入更多心力。

台南市觀光旅遊局指出，今年春節連假期間，台南各景區老街區、商圈及燈會活動共吸引逾450萬人次遊客，各大廟宇祭拜祈福香客也有逾550萬人次，相較去年春節連假成長逾3成。

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今年春節連假以國華海安商圈、河樂廣場周邊、小西門及南紡購物中心等商圈，為台南觀光熱點之冠，共有逾170萬人次逛街、吃小吃，月津港燈節及龍崎光節空山祭兩大燈會活動，10天累積超過45萬人次到訪。

觀旅局表示，多項台南行春活動將持續到元宵節，最大盛事鹽水蜂炮及鹿耳門聖母廟高空煙火秀將在2月4日登場，月津港燈節及空山祭則將持續展出至2月12日。（編輯：郭諭儒）1120130