北市垃圾桶約2000組 環保局：正負5%滾動式調整

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（中央社記者陳怡璇台北31日電）北市副市長李四川日前回應垃圾桶數量問題引起關注。環保局表示，目前北市有2000組垃圾桶，數量依正負5%滾動式調整，大型活動則會專案設置，並呼籲勿丟家戶垃圾。

李四川日前在臉書發文，有民眾留言表示，公園等公共場所的垃圾桶不須全部撤除，有時候若帶小孩又沒背包包出門，吃完東西的袋子就需拎回家，不太便民。李四川則回「同感，感謝」。

環保局環境清潔管理科長鄧淞駿表示，目前北市約有2000組垃圾桶，1組2個，分為一般垃圾跟可回收，前兩年因為疫情曾撤過5、600組，一方面是公衛考量，另一方面是當時街上沒什麼人、需求驟降，後來漸漸恢復到目前數量。

鄧淞駿說，垃圾桶的數量約在正負5%之間滾動式調整，主要針對公車站牌、捷運出入口、商圈、夜市、景點周邊等，若里長或當地民眾有需求或其他反映，就會去會勘、評估是否增設或移除，持續動態調整。

鄧淞駿舉例，例如靠近住宅的公車站牌、捷運出入口等處的垃圾桶，若出現太多家戶垃圾，環保局會考慮把垃圾桶移到離住宅遠一點的地方，如此依然可顧及路人需求；但若再怎麼移還是有家戶垃圾，就會考慮撤除。

鄧淞駿說，垃圾桶正式名稱是「行人專用清潔箱」，本就是為了遊客及行人設置，例如中正區有260組，為北市行政區中最多，是因觀光商業性質濃厚，如中正紀念堂、公館商圈、博愛特區、台北車站等，人潮非常多，遊客走出來就有垃圾桶很方便；而文山區住宅多，垃圾可隨手帶回家，數量就只有93組，多設置在貓空、木柵動物園一帶。

若遇有大型或人潮聚集活動，環保局則會專案設置大型汽油桶式的垃圾桶，以即將登場的台灣燈會為例，展區就多設置60組，每天會有約200名清潔隊員巡查。

鄧淞駿呼籲，家用垃圾不要丟路邊垃圾桶，若巡查過程發現有民眾違規棄置，會派巡查員站點稽查，或架設移動式攝影機追查車牌開罰，可依廢棄物清理法開罰新台幣1200至6000元。（編輯：張銘坤）1120131