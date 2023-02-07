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雲林啟動雙B計畫 關注獨老弱勢家庭防寒餓

2023/2/7 13:20
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（中央社記者姜宜菁雲林縣7日電）雲林人口老化嚴重，縣長張麗善今天宣布啟動「雙B計畫」找出潛在獨居長者和弱勢家庭，即時補足防寒、防餓資源，並串聯民間團體組成幸福雲林五工隊，加強社會安全維護網。

雲林縣府社會處今天舉辦「雲林縣獨居長者及弱勢家戶防寒、防餓雙B服務計畫」啟動記者會，雲林縣副議長、北港朝天宮董事長蔡咏鍀、職業工會和善心修繕團體皆派代表響應。

張麗善致詞時表示，雲林人口老化嚴重，為了加強社會安全維護網，縣府各局處已盤點弱勢家戶名單，逐一比對，找出最急需的個案，未來也將提供村里名冊及檢核表單，由相關單位進行普查，讓縣內獨居長者及弱勢家戶資料庫更完善，社福資源及時伸出援手。

張麗善說，雙B計畫（Better_Housing、Better_Food）包括防寒與防餓，另外號召木工、鐵工、電工、水泥工、油漆工匠與公益社團組成幸福雲林五工隊，協助獨居長者住屋緊急修繕。

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張麗善感謝各界加入雙B計畫，她認為，志工們都是雲林縣獨居長者和弱勢家戶的土地公，透過大家的盡心盡力，實現禮運大同篇內的「鰥寡孤獨廢疾者皆有所養」目標。

雲林縣府社會處長林文志指出，今年農曆年間縣府集結社會愛心，準備緊急物資袋給有需要的人，現在縣府透過雙B計畫，找出潛在獨居長者和弱勢家戶，經檢核小組評估後，立即視需要提供及時的居住、食物及保暖等資源。（編輯：謝雅竹）1120207

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