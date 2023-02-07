捷運早晚鳥票紓解內科交通？ 交通局：要從長計議

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（中央社記者陳怡璇台北7日電）北市交通局表示，有關台北捷運早晚鳥票方案，盼分散通勤高峰時段人潮，並吸引民眾多搭大眾運輸、減少使用道路，還要與企業溝通彈性上下班等，再看看可行性。

北市交通局長謝銘鴻表示，為解決內科交通問題，上個月提出以時間分散交通車流的作法，例如企業實施彈性上下班，就能分散通勤高峰時段的人潮，若再配合北捷差別費率，除了可吸引更多人在離峰時間上下班，也可讓民眾多搭大眾運輸、少開車上路。

謝銘鴻舉例，例如上午7時到7時30分，若捷運推出低費率票價，可讓更多人避開尖峰時間、提早上班，也能緩解捷運在尖峰時段容量不足的問題。

不過謝銘鴻表示，還需與企業討論彈性上下班，以及與當地里長、專家學者評估效益與可行性，屆時優惠時段、站點、票價折數等還要從長計議，暫無時間表。

另外，在跳蛙公車部分，交通局也在研擬，集結內科一定人數的上班族，就可共同預約公車，走快速道路或高速公路直達內科，路線可自創或是利用原有班次。近期將與員工會談，探討搭乘意願，並兼顧業者成本。

謝銘鴻並說，接下來內科公車會先加密班次，陸續推出紓解交通的方案。

知情人士表示，捷運早晚鳥方案才剛研議，會中大家對優惠時段有不同意見，假設早鳥優惠為上午7時、晚鳥優惠為晚間8時，那搭早鳥上班的民眾，下午3至4時下班時就沒有晚鳥優惠。諸多細節還要再討論。

台北捷運則說，以今年1月來說，早尖峰最大站間流量落在上午8至9時之間，忠孝復興站至南京復興站每小時站間流量約1萬2000人次，南京復興站至中山國中站約1萬2000人次。

晚尖峰時段最大站間流量落在晚間6至7時，中山國中站至南京復興站每小時站間流量約1萬1000人次，南京復興站至忠孝復興站每小時站間流量約1萬1000人次。

北捷說，早晚鳥票方案是否推出及相關規劃，將於交通局討論後，在專案小組會議中討論。（編輯：張銘坤）1120207