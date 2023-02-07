武陵農場櫻花季登場 台中市民搭公車上山有優惠

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（中央社記者郝雪卿台中7日電）武陵農場櫻花季今天登場，多年來行駛豐原到梨山、武陵農場公車路線的司機余佳德表示，台中市民限定雙十公車優惠，再遠只要10元車資，還有乘客送小紅包感謝服務，他相當感動。

武陵農場櫻花季從7日至28日，想要上山賞花，台中市交通局長葉昭甫透過新聞稿指出，台中市民搭公車10公里內免費，超過10公里最多只要10元車資，櫻花季期間武陵農場周邊車輛管制，民眾可在豐原或東勢搭乘「865臨」公車前往梨山、次日再購票轉乘「梨山－武陵農場」賞櫻專車前往武陵農場。

豐原客運司機余佳德說，多年來載送在地居民，也迎來觀光客，握緊方向盤行駛高山道路，海拔2000公尺的梨山天候寒冷，但放在制服口袋裡的紅包帶給他無限溫暖，這是一名70多歲乘客送給他的祝福，也表達感謝公車司機1年來翻山越嶺的服務。

很多遊客在武陵農場櫻花季期間上山賞櫻，都會搭到余佳德開的公車，他說，20多年前聽同事說中橫風景很美，自願來開這條路線，家人已習慣他出門一趟要2天時間，第1天上午9時10分開車上山後，夜宿武陵農場的員工宿舍，第2天6時30分早班車一路開回豐原。

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余佳德表示，一般人以為在中橫開車紅綠燈少、景觀宜人，但「山路小、彎道多，還有落石都要注意」，尤其下雪時要加上雪鏈，為全台唯一雪地公車，一旦道路結冰易打滑公車就須折返。

豐原客運經理羅乙棋指出，梨山─武陵農場賞櫻專車，路線里程約25公里，行車時間約60分鐘，每天3個時段發車，停靠梨山、松茂、環山社區、苗圃、武陵農場等5站，以原車去返方式搭乘，相關接駁及購票資訊可至「豐原客運官網」查詢。（編輯：卞金峰）1120207