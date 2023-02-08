竹市光華國中師生綠島生活課程 完成自我挑戰

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（中央社記者魯鋼駿新竹市8日電）新竹市光華國中41名師生，日前到綠島完成6天露營、野炊及跑步、騎單車環島等課程，有學生說，第一次在家以外的地方生活那麼多天，是難忘的自我挑戰。

光華國中校長林茂成今天接受中央社記者訪問表示，他認為知識應活用在生活中，而非單一在課本裡，此次寒假安排6天綠島生活課程，讓師生們在當地深度學習。

林茂成表示，由於此次前往綠島的行程需要完成跑步、騎單車、划獨木舟及露營、野炊等挑戰，報名的學生要先通過體能測驗、單車維修等考核才能正式加入，最終選出35名學生，由6名老師帶隊前往。

林茂成說，此次課程也安排學生到綠島的街上訪問當地居民，了解當地人對於能源、環境、觀光等議題想法，盼讓學生們藉此更深入認識綠島風俗民情及文化。

七年級賴姓女學生受訪表示，6天來行程充實，白天的鐵人三項耗費許多體力，晚上很快就入睡，印象最深刻的是沒辦法每天洗澡，還有人生第一次浮潛欣賞到大海的美妙。

八年級陳姓男學生說，此次課程他透過到街上訪問當地居民，了解到能源對於綠島的重要性，不論是民生需要或是推廣觀光，能源都是不可或缺的重要關鍵。

另有一名八年級學生說，過去沒有外宿那麼多天經驗，到了綠島除了每天要購買食材、野炊，還要完成鐵人三項等任務，對他來說是一次挑戰自我的經驗，創造很棒的回憶。

一名家長說，讀萬卷書不如行萬里路，看著孩子在沒有爸媽陪伴的情況下，完成多項艱鉅任務，這比寒假期間在家看電視、上網更有意義，對學生來說真的收穫滿滿。（編輯：李錫璋）1120208