行政機關社造化 苑裡公所推團體工作坊凝聚向心力

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（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）曾獲社區營造獎的苗栗縣苑裡鎮長劉育育將社造經驗帶入行政機關，自農曆春節後在公所內推動團體工作坊，透過輕鬆、創意互動交流凝聚員工向心力，盼提升團隊熱情及工作動能。

劉育育去年底以政治素人當選苑裡鎮長，農曆春節後開工，她與同樣在民間社造單位深耕已久的機要秘書李易昆推行公所內部的「行政社造化」，讓各課室員工輪流參與在鎮長室舉辦的團體工作坊。

工作坊開始進行前，員工們可以聽著音樂自由探索鎮長室環境、甚至坐坐鎮長的辦公椅，接著大家各自在便利貼上寫上名、畫下「你認為你的課室工作內容是什麼、自己在當中的角色是什麼」並和大家分享；下個階段則是分享在工作上最喜歡、最討厭的事。

劉育育指出，短短90分鐘內，員工們可以平等、開放、坦誠地分享彼此意見，在工作坊的最後，員工們也寫下「心目中美好的鎮公所」的關鍵字，有人寫了「和諧」、「服務民眾的心」、「理性」，也有人只寫了一個字「善」，讓人深思許久。

劉育育告訴中央社記者，社區營造的價值在於大家願意共同參與公共事務議題，參與者的成長發展也可以跟著公共事務的學習一起被帶動起來。「行政社造化」是她重要的施政概念，希望透過團體工作坊，而非傳統的會議形式，讓員工重新互相認識，建立彼此的信任感、凝聚向心力而後互相合作。

她說，每個人在承辦業務時，內心或許有各種OS，可能接受民眾陳情時覺得理智線快斷掉，也會有成就感的時候，但公務人員通常比較壓抑情緒，因此，有這麼一段時間，大家可以自在發言、平等對話，增加彼此的認識、交流，或許就會有「喔，原來你是這麼想的」的意外發現。

參與過工作坊的公所員工，有人覺得「很不錯」，也有感到「新鮮」。劉育育說，從員工給她的反饋發現，民眾各種疑難雜症，第一時間往往最先找鎮公所解決，員工最好具備專業能力去區辨，在法規及合理範圍內釐清、服務民眾，或是尋求縣府或中央主管機關的協助。

她也說，許多公務人員或許原本抱持熱情，卻被制度環境裡的各種規範、限制消磨殆盡，「或許我們可以透過工作坊，喚起他一些理念性以及為公眾服務的心情」，希望慢慢改變、調整，激起一些驚喜與火花，讓團隊工作越來越順暢。（編輯：方沛清）1120208