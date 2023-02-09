東海岸香丁將上市 3/12邀民眾健康路跑吃鮮果

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東海岸香丁陸續上市，東河鄉公所邀請民眾3月12日到東河鄉健康路跑吃鮮果，只要報名路跑就可獲得100元台東金幣。中央社記者盧太城台東攝 112年2月9日

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（中央社記者盧太城台東縣9日電）東海岸香丁陸續上市，東河鄉公所邀請民眾3月12日到東河鄉健康路跑吃鮮果，只要報名路跑就可獲得100元台東金幣。

東海岸晚崙西亞（香丁）2月中旬過後進入產季，東河鄉公所今天舉辦「2023柚見晚崙西亞東河馬拉松嘉年華」記者會活動。

鄉長葉啟伸表示，晚崙西亞又稱香丁，東河鄉栽種面積約17公頃，每年可產出30萬公斤，是台東縣產量最大鄉鎮，晚崙西亞外形、大小、顏色與柳丁大同小異，但甜度、香氣均比柳丁或其他柑桔類濃。

東河鄉公所新聞稿表示，2022年「柚見晚崙西亞」東河路跑首次將農特產品結合運動賽事，廣受各界好評，今年3月12日更加碼舉辦農特產品展銷及美食市集，活動中將呈現Amis風大地餐桌特色用餐區及各式部落文化體驗，讓所有跑者在東河馬拉松的活動中享受汗水淋漓的快感之外，更可以大嗑東河美食、玩遍東河部落文化。

東河鄉公所為感謝各地跑友參與，不管是任何組別，只要報名馬拉松賽事就可以獲得100元台東金幣。

東河鄉公所表示，這次路跑促銷農特產品活動於3月12日上午6時在東河鄉的東河橋遊憩區準時鳴槍開跑，賽事將分為全馬組（42公里）、半馬組（21公里）、小馬組（9公里）、加迷你馬組（6公里），今年更貼心規劃跑者加購接駁車服務，報名期限延長至2月13日。 （編輯：黃世雅）1120209