風場轉換高雄空品易橘警 環保局連日啟動應變機制

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（中央社記者洪學廣高雄10日電）高雄近日面臨風場轉換期，清晨易造成PM2.5累積，導致空品易達橘色提醒等級，環保局這兩天持續啟動應變機制，要求大型工廠降載減排，並加強污染源稽查，預估午後將逐漸舒緩。

高雄市政府環保局今天發布新聞稿指出，近日為風場轉換期，南北風勢力互有消長，南風進入雖可改善高雄擴散條件但持續短暫，且帶來水氣造成濃霧，清晨易造成PM2.5累積，空氣品質易達橘色提醒等級。

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環保局昨天依環保署空品預報通知轄內大型業者持續提升防制效率，加強污染源稽查，減緩空品惡化。上午持續啟動空品不良應變機制，要求大型工廠持續降載、減排、提高污染防制效率，營建工地提高灑水頻率，預警區域加強露燃巡查及交通熱區車輛目測判煙等應變作為。預估午後空品將逐漸舒緩。

環保局提醒，減少空污排放可從機車定檢做起。只要車籍登記於高雄車主，可加入「手機簡訊會員」，將會收到機車定檢通知提醒，避免逾期遭新台幣500元至3000元罰鍰。另每年舉行不定期抽獎，只要加入會員如期完成定檢有機會獲大獎。（編輯：孫承武）1120210