更多編輯台推薦新聞：
土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐
政治

土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐

經典賽宣傳圖獨缺台灣隊 官方換新圖補上林子偉
運動

經典賽宣傳圖獨缺台灣隊 官方換新圖補上林子偉

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

風場轉換高雄空品易橘警 環保局連日啟動應變機制

2023/2/10 12:30（2/10 13:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄近日面臨風場轉換期，清晨易造成PM2.5累積，導致空品易達橘色提醒等級，環保局近日持續啟動應變機制，要求大型工廠降載減排，並加強污染源稽查。圖為露燃熱區加強高空查緝作業。（高雄市環保局提供）中央社記者洪學廣傳真 112年2月10日
高雄近日面臨風場轉換期，清晨易造成PM2.5累積，導致空品易達橘色提醒等級，環保局近日持續啟動應變機制，要求大型工廠降載減排，並加強污染源稽查。圖為露燃熱區加強高空查緝作業。（高雄市環保局提供）中央社記者洪學廣傳真 112年2月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄10日電）高雄近日面臨風場轉換期，清晨易造成PM2.5累積，導致空品易達橘色提醒等級，環保局這兩天持續啟動應變機制，要求大型工廠降載減排，並加強污染源稽查，預估午後將逐漸舒緩。

高雄市政府環保局今天發布新聞稿指出，近日為風場轉換期，南北風勢力互有消長，南風進入雖可改善高雄擴散條件但持續短暫，且帶來水氣造成濃霧，清晨易造成PM2.5累積，空氣品質易達橘色提醒等級。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

環保局昨天依環保署空品預報通知轄內大型業者持續提升防制效率，加強污染源稽查，減緩空品惡化。上午持續啟動空品不良應變機制，要求大型工廠持續降載、減排、提高污染防制效率，營建工地提高灑水頻率，預警區域加強露燃巡查及交通熱區車輛目測判煙等應變作為。預估午後空品將逐漸舒緩。

環保局提醒，減少空污排放可從機車定檢做起。只要車籍登記於高雄車主，可加入「手機簡訊會員」，將會收到機車定檢通知提醒，避免逾期遭新台幣500元至3000元罰鍰。另每年舉行不定期抽獎，只要加入會員如期完成定檢有機會獲大獎。（編輯：孫承武）1120210

#高雄市環保局
#PM2.5
#空氣汙染
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族