迎接情人節 高雄青創特色店家探詢在地浪漫

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西洋情人節將至，位於高雄前鎮林森三路上的「雅樂廚苑」，是深具氛圍感的無菜單約會餐廳，店內裝潢復古典雅、散發異國風情，適合民眾在情人節期間攜伴共享甜蜜時光。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 112年2月10日

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（中央社記者曾以寧高雄10日電）西洋情人節將至，高雄市政府青年局盤點在地特色青創店家，讓情人們用餐有美食、送禮有特色，還有情感交流體驗遊戲，讓彼此感情升溫、為戀情加溫，探詢屬於高雄的浪漫。

位於高雄前鎮林森三路上的「雅樂廚苑」，是深具氛圍感的無菜單約會餐廳，店內裝潢復古典雅、散發異國風情，相當適合情人節期間攜伴共享甜蜜時光；餐點皆依季節食材適性料理，情人節檔期特色套餐佐葡萄酒，更是美味可口。

「魚鹿URU」專注於乾燥花、不凋花藝設計，透過自由奔放、不受框架拘束的品牌理念，為戀人客製屬於彼此的定情花束，其中玻璃花盅為節日熱銷款，也為消費者量身打造特殊花色，將滿滿心意傳達給心上人。

「浸劇場」則是聚集展演、人文及咖啡的複合式空間，透過節慶主題檔期活動，打造最舒適「全民藝術之家」，讓劇場教育如沉浸其中般自然融入日常生活。情人節檔期推出「心動趴」，邀請青年男女體驗現場表演節目、互動遊戲與交誼活動，從中探討情感議題，進而發掘自我並互相認識。

高雄市政府青年局長張以理指出，年後天氣漸暖，可以多參與在地活動、光顧高雄優質青創店家，以促進消費活絡，帶動新春好景氣；情人節將至，各式互動更有助彼此感情升溫、為戀情加溫。

青年局持續辦理「高雄市政府青年創業貸款」，貸款金額最高達新台幣200萬元，更提供3年利息補貼並免提擔保品、免徵保證人，緩解草創時期資金問題；此外青年局亦持續推動青創相關補助，並提供創業諮詢及課程等資源，相關資訊可至青年局官網查詢。（編輯：謝雅竹）1120210

西洋情人節將至，高雄市政府青年局盤點在地特色青創店家，其中「魚鹿URU」專注於乾燥花、不凋花藝設計，透過自由奔放、不受框架拘束的品牌理念，為戀人客製屬於彼此的定情花束。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 112年2月10日