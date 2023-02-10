彰化果菜市場改建 農委會同意補助6成工程經費

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（中央社記者蕭博陽彰化縣10日電）彰化縣果菜批發市場推動改建，民進黨立委黃秀芳今天邀農委會主委陳吉仲訪視，獲同意補助工程費；另外，立委陳素月也成功爭取農委會補助購置大型破碎機，以處理農業廢棄物。

彰化縣果菜批發市場辦理改建申請補助案，民進黨立法委員黃秀芳今天邀行政院農業委員會主任委員陳吉仲實地訪視並聽取簡報，黃秀芳接受媒體聯訪表示，果菜市場交易及停車空間不足，場外交易造成攤商及消費者顧慮，感謝農委會、陳吉仲同意補助6成工程經費。

根據簡報資料，改建規劃包含結合冷鏈供應強化零批功能、擴大卸貨空間滿足需求、增加停車空間，既有市場面積8385平方公尺，擴建面積2246平方公尺，總工程費新台幣9881萬4000元，預計今年1月至3月設計招標，明年1月至4月發包施工，明年5月至9月竣工驗收。

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另外，民進黨立法委員陳素月今天也邀農委會副主委杜文珍出席「農業廢棄物處理量能不足解決方案」會議，成功爭取陳吉仲、杜文珍允諾，將補助縣內有需求鄉鎮購置要價千萬元的大型樹枝破碎機，將農業剩餘資材如葡萄藤、喬木、灌木等廢棄物化為可利用資源。

陳素月說，彰化是葡萄重要產區，每年約有6000公噸廢棄葡萄藤，還有田尾鄉、永靖鄉等園藝業產生的木質廢棄物，服務處常接獲陳情處理困擾，因此今天邀相關單位討論，達成共識將由彰化縣政府盤點有需求的鄉鎮，送交計畫書至農委會，由中央補助購置大型破碎機，將農業廢棄物轉為堆肥等循環再利用材料。（編輯：李亨山）1120210