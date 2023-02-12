更多編輯台推薦新聞：
台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看
政治

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看

專訪／想好備案再追夢 韓國文壇怪物新人張琉珍的意外旅程
文化

專訪／想好備案再追夢 韓國文壇怪物新人張琉珍的意外旅程

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

桃園燈會閉幕 12天吸110萬人次燈組獲活化續放閃

2023/2/12 18:26（2/12 21:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2023桃園燈會12日晚間10時即將落幕，桃園市觀光旅遊局發布新聞稿指出，燈會展現客庄小鎮在地與多元的古樸慢活樣貌，提前為將在8月11日至10月15日期間舉辦的世界客家博覽會暖身，歡迎民眾到桃園作客，感受客家文化魅力。（桃園市觀光旅遊局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 112年2月12日
2023桃園燈會12日晚間10時即將落幕，桃園市觀光旅遊局發布新聞稿指出，燈會展現客庄小鎮在地與多元的古樸慢活樣貌，提前為將在8月11日至10月15日期間舉辦的世界客家博覽會暖身，歡迎民眾到桃園作客，感受客家文化魅力。（桃園市觀光旅遊局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 112年2月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園12日電）為期12天的桃園燈會今晚劃下句點，桃園市觀旅局表示，燈會估計吸引110萬參觀人次，帶動富岡鐵道小鎮觀光。其中19組燈材及燈組將由富岡火車站、風管處及地方單位活化利用。

桃園市觀光旅遊局今天發布新聞稿指出，2023桃園燈會首度於客庄小鎮富岡辦理，交通局規劃4條免費接駁車路線供民眾轉乘，觀旅局祭出「搭火車抽黃金」活動鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，台鐵局也增加列車班次及維安人力，創下富岡車站近年最高進出站人次，帶動富岡鐵道小鎮觀光。

觀旅局表示，2023桃園燈會將在今晚10時落幕，根據觀旅局統計，12天的桃園燈會預估共吸引110萬參觀人次，並成功帶動展場周邊商機。

新聞稿中，桃園市政府觀光旅遊局長周柏吟指出，今年燈會邀請新加坡、日本與台灣的國際級表演團隊現場演出，活動官網也新增越南、泰國、印尼及英文等多國語言，成功吸引外國遊客到桃園賞燈，未來將打造桃園成為國際觀光品牌，讓旅客看見桃園的多元可能。

周柏吟說，富岡車站月台上的「嬉遊兔」將由台鐵局現地典藏；「繁星光廊」及「如魚得水」與4隻可愛「迎賓富兔」由風景區管理處移到市定風景區內。

另外，「玉兔望月」、主燈台上的小兔子及部分燈材也獲地方踴躍認養，將移至溪洲旅遊服務區等地；至於燈會的客家特色燈組，由客家事務局研議保存中。

周柏吟指出，2023桃園燈會展現客庄小鎮在地與多元的古樸慢活樣貌，提前為將在8月11日至10月15日期間舉辦的世界客家博覽會暖身，歡迎民眾到桃園作客，感受客家文化魅力。（編輯：戴光育）1120212

2023桃園燈會12日劃下句點，根據桃園市觀旅局統計，為期12天的桃園燈會預估共吸引110萬參觀人次，並成功帶動展場周邊商機。（桃園市觀光旅遊局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 112年2月12日
2023桃園燈會12日劃下句點，根據桃園市觀旅局統計，為期12天的桃園燈會預估共吸引110萬參觀人次，並成功帶動展場周邊商機。（桃園市觀光旅遊局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 112年2月12日
#周柏吟
#桃園市觀旅局
#桃園
延伸閱讀
限定寶可夢甜甜螢現身台灣燈會 還有3種未知圖騰台灣基進指上海花燈淪統戰 北市府：促進兩市交流圖輯／台灣燈會點亮台北「玉兔壯彩」炫目、日韓團體表演吸睛
周柏吟
桃園市府人事任命 觀旅局長由周柏吟接任
2023桃園燈會
桃園燈會未來兔成富岡地標 小提燈限量發放
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族