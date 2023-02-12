桃園燈會閉幕 12天吸110萬人次燈組獲活化續放閃

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2023桃園燈會12日晚間10時即將落幕，桃園市觀光旅遊局發布新聞稿指出，燈會展現客庄小鎮在地與多元的古樸慢活樣貌，提前為將在8月11日至10月15日期間舉辦的世界客家博覽會暖身，歡迎民眾到桃園作客，感受客家文化魅力。（桃園市觀光旅遊局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 112年2月12日

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（中央社記者吳睿騏桃園12日電）為期12天的桃園燈會今晚劃下句點，桃園市觀旅局表示，燈會估計吸引110萬參觀人次，帶動富岡鐵道小鎮觀光。其中19組燈材及燈組將由富岡火車站、風管處及地方單位活化利用。

桃園市觀光旅遊局今天發布新聞稿指出，2023桃園燈會首度於客庄小鎮富岡辦理，交通局規劃4條免費接駁車路線供民眾轉乘，觀旅局祭出「搭火車抽黃金」活動鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，台鐵局也增加列車班次及維安人力，創下富岡車站近年最高進出站人次，帶動富岡鐵道小鎮觀光。

觀旅局表示，2023桃園燈會將在今晚10時落幕，根據觀旅局統計，12天的桃園燈會預估共吸引110萬參觀人次，並成功帶動展場周邊商機。

新聞稿中，桃園市政府觀光旅遊局長周柏吟指出，今年燈會邀請新加坡、日本與台灣的國際級表演團隊現場演出，活動官網也新增越南、泰國、印尼及英文等多國語言，成功吸引外國遊客到桃園賞燈，未來將打造桃園成為國際觀光品牌，讓旅客看見桃園的多元可能。

周柏吟說，富岡車站月台上的「嬉遊兔」將由台鐵局現地典藏；「繁星光廊」及「如魚得水」與4隻可愛「迎賓富兔」由風景區管理處移到市定風景區內。

另外，「玉兔望月」、主燈台上的小兔子及部分燈材也獲地方踴躍認養，將移至溪洲旅遊服務區等地；至於燈會的客家特色燈組，由客家事務局研議保存中。

周柏吟指出，2023桃園燈會展現客庄小鎮在地與多元的古樸慢活樣貌，提前為將在8月11日至10月15日期間舉辦的世界客家博覽會暖身，歡迎民眾到桃園作客，感受客家文化魅力。（編輯：戴光育）1120212