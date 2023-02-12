日本盛岡市長訪花蓮 山車結緣盼深化友好

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣12日電）日本盛岡市長谷藤裕明訪花蓮，今天到水牛公園參訪為雙方友誼設置的藝術紀念碑，花蓮市長魏嘉彥表示，盛岡山車自2002年起4度到花蓮市參加踩街活動，兩市也因山車而結緣。

盛岡山車曾於民國91、96、105、108年4度至花蓮市舉辦踩街遊行活動，每次都吸引全國各地民眾到訪參與，不但增進觀光人潮，更促成花蓮市與盛岡市締盟友好城市。

盛岡市長谷藤裕明偕同議長竹田浩久及盛岡花蓮友好協會會長鈴木正男等20多人昨天來到花蓮，拜會花蓮縣政府，也參訪原住民族野菜學校，今天參訪紀念雙方友誼而設置的「倆相好」藝術裝置紀念碑和松園別館，市公所中午在美侖大飯店設宴歡迎。

魏嘉彥致詞表示，很高興在農曆春節過後迎接來自盛岡的好朋友，這3年來受到疫情影響，無法進行實質交流活動，不過大家彼此關心，並完成了紀念意象的藝術裝置，由藝術家黃裕榮創作的「倆相好」，花蓮人展開雙手，熱忱歡迎盛岡好朋友。

魏嘉彥說，在後疫情時代，盼盛岡市與山車協會能再度在花蓮辦理山車踩街活動，讓花蓮鄉親見證山車祭典文化的精神。

谷藤裕明致詞表示，盼能促進花蓮市與盛岡市的友好城市交流。他說，2019年11月24日雙方締結友好城市，很高興能夠再次來到花蓮，而花蓮與盛岡在這段時間不約而同都傳出好消息，花蓮在2023年全球最大旅遊平台的全球最好客城市獲得第2名，盛岡市在紐約時報發表的2023年最值得去的52個地方，也名列第2。這對兩個城市來講，是非常好的時機，應發揮各自的城市優勢，並促進交流。（編輯：郭諭儒）1120212

日本盛岡市長谷藤裕明（左）率領參訪團造訪花蓮，12日花蓮市長魏嘉彥（右）熱情接待，雙方互贈紀念品，也盼彼此共創美好未來。（花蓮市公所提供）中央社記者李先鳳傳真 112年2月12日