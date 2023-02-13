取代天然砂石 竹縣道路工程應用焚化底渣

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為減少天然砂石的消耗量，新竹縣政府13日表示，在竹4線道路改善工程，使用再生粒料，將焚化底渣應用於路基，落實循環經濟，也盼能節能減碳。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年2月13日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣13日電）為減少天然砂石的消耗量，新竹縣政府今天表示，在竹4線道路改善工程，使用再生粒料，將焚化底渣應用於路基，落實循環經濟。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，為落實循環經濟，也減少消耗天然砂石，在竹4線道路改善工程，將焚化底渣用在路基工程，有效去化約300公噸，道路面層採用再生瀝青混凝土，也盼能節能減碳。

縣府統計，從109到111年，新竹縣共去化32484.05噸焚化再生粒料，將焚化爐底渣再利用，用在基地填築、控制性低強度回填材料、磚品與衛生掩埋場覆土、道路級配粒料底層及基層，取代天然砂石用在縣政府公共工程。

縣府表示，竹4線修復路段起於台1線67.6K，終點到西濱公路（台61線65K），是連接省道的重要鄉道之一，工程於去年9月19日開工，今年1月31日完工通車。

縣府說，竹4線道路也為竹北地區及台元科技園區往北的主要交通路線，改善後將提升道路品質，更方便民眾通行。（編輯：張銘坤）1120213