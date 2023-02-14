苗市地標新東大橋換妝 3月重新點亮讓夜美麗

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苗栗市地標新東大橋因原裝設LED燈老舊頻故障，維修經費昂貴，熄燈多年，縣府辦理重新亮化工程，廠商近日試燈被民眾拍下，充滿期待。縣府表示，有別於以往多彩絢麗燈光，工程主以地面投射燈溫和營造夜間景觀，預計3月點燈。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 112年2月14日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）苗栗市地標新東大橋原裝設LED燈老舊頻故障，因維修費昂貴而熄燈多年，苗栗縣府辦理重新亮化工程，把以往多彩絢麗燈光改以地面投射燈溫及營造夜間景觀，預計3月點燈。

苗栗市新東大橋於1997年落成啟用，苗栗縣府指出，大橋鮮紅色雙塔斜張式橋梁外觀，不僅是聯絡苗栗市、公館鄉重要公路橋梁，也是苗栗市代表性景觀地標。

苗栗縣府表示，2008年大橋加裝上千顆LED（發光二極體）燈泡，每到夜間多彩燈光照亮夜空，也將後龍溪水岸映襯得絢麗繽紛，成為縣內首座夜間亮化橋梁。

新東大橋燈具使用多年，苗栗縣府指出，燈具頻頻損壞故障，每次維修經費動輒數百萬元，修不勝修，自2019年悄悄熄燈。

熄燈3年多，經地方人士多次反映，苗栗縣府提報「苗栗市新東大橋夜間亮化計畫」爭取行政院客委會、交通部公路總局等單位補助，配合部分自籌款，共計新台幣3633萬元進行改善，廠商昨晚進行橋體主燈測試，有民眾發現新東大橋「亮了」，紛紛拍照po網分享，充滿期待。

苗栗縣政府水利處長楊明鐃今天接受媒體訪問表示，昨天僅是暫時測試，後續會擇期再測，希望將投射燈調整到最佳角度及方向。

楊明鐃指出，新東大橋過去使用LED串燈，導致其中1顆故障壞掉，就會整排不亮，造成維修負荷沉重，日後將以線燈輔以投射燈方式呈現亮化效果，由於採用暖白色聚光燈束投射，改造後的亮化效果將有別於以往的絢麗繽紛，可能會是較溫柔浪漫的氛圍。

他表示，目前尚待工務處進行塗裝完成後才能裝設橋側燈光，原本工期是到3月初，預計整體測試完成後，3月下旬進行點燈儀式。（編輯：戴光育）1120214