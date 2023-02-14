更多編輯台推薦新聞：
我的法國影展落幕 「空姐沒有明天」摘評審團大獎
娛樂

我的法國影展落幕 「空姐沒有明天」摘評審團大獎

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看
政治

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

萬金石馬拉松顧環保 新北專用垃圾袋變身衣保袋

2023/2/14 18:19（2/14 20:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2023新北市萬金石馬拉松3月19日開跑，新北市府指出，今年把提供選手的衣物保管袋與新北專用垃圾袋結合，改為限定款「衣保萬用袋」，落實減塑環保理念。（新北環保局提供）中央社記者王鴻國傳真 112年2月14日
2023新北市萬金石馬拉松3月19日開跑，新北市府指出，今年把提供選手的衣物保管袋與新北專用垃圾袋結合，改為限定款「衣保萬用袋」，落實減塑環保理念。（新北環保局提供）中央社記者王鴻國傳真 112年2月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北14日電）2023新北市萬金石馬拉松3月19日開跑，新北市府今天指出，今年把提供選手的衣物保管袋與新北專用垃圾袋結合，改為限定款「衣保萬用袋」，落實減塑環保理念。

新北市政府環保局長程大維向中央社記者表示，為使馬拉松賽事符合環保永續概念，新北市體育處去年特別找環保局研議如何將固定配發參賽選手裝收參賽衣服、布條及贈品「衣保袋」再利用。

他指出，由於環保局曾與各機關合作製作可供機關政策宣導、兼具購物袋及垃圾袋的環保兩用袋，因此，合作推出與新北專用垃圾袋結合「衣保萬用袋」。

程大維表示，「衣保萬用袋」的袋身維持環保兩用袋的粉紅色，但袋口轉設計成束口樣式，更貼近跑者的使用需求。規格為20公升，共製作1萬2000個，鼓勵選手可重複使用，最終還可作為專用垃圾袋。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

為結合減塑理念及政策宣導，環保局指出，新北市自民國102年底首創推出「環保兩用袋」，111年底更推出原料50%以上使用再生料的「再生料兩用袋」，取得行政院環保署環保標章。

環保局表示，目前已與15個機關及業者合作，共計製作超過267萬個環保兩用袋及萬用袋，減少1億4000萬個塑膠袋的使用，節省923公噸的塑膠原料。兩用袋是購物未攜帶購物袋時的替代品，呼籲民眾應自備購物袋，減少一次性浪費。（編輯：戴光育）1120214

#新北市政府環保局長
#程大維
#新北市
程大維
屏鵝公路區間測速13日恢復 警方：防止事故不為開單新北與畜牧場紙廠合作 多元去化廚餘、生綠電
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族