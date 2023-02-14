萬金石馬拉松顧環保 新北專用垃圾袋變身衣保袋

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2023新北市萬金石馬拉松3月19日開跑，新北市府指出，今年把提供選手的衣物保管袋與新北專用垃圾袋結合，改為限定款「衣保萬用袋」，落實減塑環保理念。（新北環保局提供）中央社記者王鴻國傳真 112年2月14日

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（中央社記者王鴻國新北14日電）2023新北市萬金石馬拉松3月19日開跑，新北市府今天指出，今年把提供選手的衣物保管袋與新北專用垃圾袋結合，改為限定款「衣保萬用袋」，落實減塑環保理念。

新北市政府環保局長程大維向中央社記者表示，為使馬拉松賽事符合環保永續概念，新北市體育處去年特別找環保局研議如何將固定配發參賽選手裝收參賽衣服、布條及贈品「衣保袋」再利用。

他指出，由於環保局曾與各機關合作製作可供機關政策宣導、兼具購物袋及垃圾袋的環保兩用袋，因此，合作推出與新北專用垃圾袋結合「衣保萬用袋」。

程大維表示，「衣保萬用袋」的袋身維持環保兩用袋的粉紅色，但袋口轉設計成束口樣式，更貼近跑者的使用需求。規格為20公升，共製作1萬2000個，鼓勵選手可重複使用，最終還可作為專用垃圾袋。

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為結合減塑理念及政策宣導，環保局指出，新北市自民國102年底首創推出「環保兩用袋」，111年底更推出原料50%以上使用再生料的「再生料兩用袋」，取得行政院環保署環保標章。

環保局表示，目前已與15個機關及業者合作，共計製作超過267萬個環保兩用袋及萬用袋，減少1億4000萬個塑膠袋的使用，節省923公噸的塑膠原料。兩用袋是購物未攜帶購物袋時的替代品，呼籲民眾應自備購物袋，減少一次性浪費。（編輯：戴光育）1120214