邊境解封 屏東旅居國外民眾111年逾2千人復籍

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（中央社記者李卉婷屏東縣15日電）邊境解封後，出國滿2年未入境戶籍被遷出的民眾，紛紛辦理恢復戶籍，屏東縣政府統計，恢復戶籍人數民國110年有301人，去年攀升到2646人，比前年同期大幅增加。

屏東縣政府民政處統計，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻時邊境管制，國人難以回國，屏東縣出國滿2年未入境戶籍被遷出國外的人數，民國109年有1109人，110年倍增到3244人，111年更達3581人之多。

隨著疫情趨緩，回國辦理恢復戶籍人數，民國109年僅有294人、110年301人，111年則攀升到2646人，人數大幅增加。

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民政處表示，以去年恢復戶籍的人口年齡結構分析，49歲以下恢復戶籍人口占63%、50歲以上占37%，其中以30至39歲最多，40至49歲次之，50至59歲第3，平均年齡為42.4歲的青壯年人口，顯示屏東縣近幾年的社會福利措施及基礎建設讓民眾有感，紛紛恢復戶籍。

縣府強調，戶籍被遷出國外，依健保法規定即應退保，2年內返台恢復戶籍即可參加健保，超過2年返台恢復戶籍的民眾，需要設籍滿6個月才可以參加健保；疫情期間採彈性措施，民國107年1月1日以後戶籍被遷出國外而退保的民眾，只要在今年6月30日前恢復戶籍，就不受設籍滿6個月的限制。（編輯：陳仁華）1120215