8縣市首長齊聚 中台灣區域治理平台啟動

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（中央社記者郝雪卿台中16日電）在台中市長盧秀燕邀集下，從新竹到嘉義等8縣市首長今天齊聚台中市宣布「中台灣區域治理平台」啟動，盧秀燕說，未來橫向要資源共享，縱向集體發聲，讓中央重視地方需求。

「中台灣區域治理平台」上午在台中市政府舉行啟動儀式，在新竹市長高虹安加入後，原本的區域治理平台從7縣市擴大為8縣市，包括盧秀燕、高虹安、嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、苗栗縣長鍾東錦、新竹縣長楊文科都親自與會，啟動儀式以「棒球」為主軸，象徵「8強合作，好球連線」。

盧秀燕致詞表示，中台灣區域治理平台成立有2個意義，首先在橫向方面，就是要把餅做大，資源共享；其次在縱向方面，地方政府集體發聲，中央才會正視地方政府的意見和需求。未來治理平台將由8縣市輪流舉辦，共同為中台灣700萬民眾的幸福得到「1x8」的效果一起努力。

包括黃敏惠、王惠美、許淑華等都感謝盧秀燕當「桶箍」及領頭羊，將大家聚集起來，中台灣700萬人口占全國人口約1/3，透過平台，能讓行政院聽到地方的心聲。楊文科也表示，請盧秀燕出席行政院會時能幫忙爭取代課教師的權益。

對於台灣民眾黨高虹安的加入，外界有「藍白合」的解讀，高虹安在致詞中表示，她上任後接到盧秀燕的電話邀請她加入平台，她當下只問「這個平台要做什麼？」加入後外界以很特別的視野去解讀，她完全沒問到黨派問題，聽完對平台功能的解釋後覺得更要加入，否則中台灣區域治理平台的地圖就缺一塊。

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盧秀燕昨晚出席台中市議會國民黨團聚會時，有資深議員李中建議國民黨應該推派盧秀燕參選2024總統大選。楊文科今天在會中致詞指出，過去中央是「重北輕南忘台中」，現在是「重南輕北忘台中」，台中一直被遺忘，盧秀燕應該登高一呼，向南、向北聯結也是不錯的人選。

對此，盧秀燕接受媒體聯訪指出，才經過地方大選，平台也剛成立，8縣市有許多合作案要緊鑼密鼓進行，未來不排除區塊跟區塊之間的合作，總而言之，地方政府互相合作團結是必要的，今天能邀集8縣市首長齊聚，應該將焦點放在平台及8縣市首長上。（編輯：張雅淨）1120216