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台南市定民俗蕭壠香 壓軸燒王船湧人潮

2023/2/16 14:57（2/16 15:11 更新）
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每3年舉行一次的台南市定民俗佳里金唐殿蕭壠香，16日進行壓軸的送王（燒王船），大批添載品與王船一起火化。中央社記者楊思瑞攝 112年2月16日
每3年舉行一次的台南市定民俗佳里金唐殿蕭壠香，16日進行壓軸的送王（燒王船），大批添載品與王船一起火化。中央社記者楊思瑞攝 112年2月16日
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（中央社記者楊思瑞台南16日電）每3年舉行1次的台南市定民俗佳里金唐殿蕭壠香，經請王、祈福遶境等行程後，今天進行送王（燒王船），由信眾以陸上行舟方式，將王船從金唐殿拉到王船地火化，場面浩大。

蕭壠香被譽為南瀛五大香科之一，今年適逢癸卯香科年，金唐殿打造長約20尺，寬約7尺半的王船，經10日請王後，11日起展開為期3天的祈福遶境，今天進行壓軸的送王、謝燈篙。

王船上午由宋江陣及神轎護送從金唐殿王船廠出發，大批信眾以陸上行舟方式拉行，穿過佳里區主要街道，沿途吸引不少民眾圍觀，並爭搶王船上人員撒下的金紙、糖果，約1.3公里外的王船地也湧入不少信眾，等著觀看燒王船壯觀場面。

王船抵達王船地後，由大型吊車吊掛安放到事先堆放有如小山的金紙堆上，再由信眾將其他添載品放置到船上及船體四周，經宋江陣、神轎隊伍繞行等古禮科儀後點火，10分鐘後大火包覆整個船身，王船主桅約1小時後傾倒，現場響起掌聲，代表今年香科活動落幕。（編輯：謝雅竹）1120216

每3年舉行一次的台南市定民俗佳里金唐殿蕭壠香，16日進行壓軸的送王（燒王船），王船抵達王船地後，宋江陣、神轎隊伍在點火前繞行。中央社記者楊思瑞攝 112年2月16日
每3年舉行一次的台南市定民俗佳里金唐殿蕭壠香，16日進行壓軸的送王（燒王船），王船抵達王船地後，宋江陣、神轎隊伍在點火前繞行。中央社記者楊思瑞攝 112年2月16日
#蕭壠香
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