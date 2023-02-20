非法棄置廢棄物 新北：遭判刑者吊銷駕照

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（中央社記者王鴻國新北20日電）為杜絕非法棄置廢棄物，新北市政府今年結合檢、警及環保局、交通局「源頭管理」，針對非法清運廢棄物、隨意棄置並經法院判刑者，將依法吊銷駕駛執照。

環保局發布新聞稿，局長程大維表示，為加強非法棄置源頭預防，今年結合地檢署、警察局、環保局及交通局的力量，針對非法棄置犯行重大或累犯等不法分子，經法院判決有期徒刑以上之罪行為人，即由檢警及環保局提供違規事證及判決資料。

他說，交通局交通事件裁決所接獲相關資料後，將依道路交通管理處罰條例第61條規定，吊銷駕駛執照，斷絕其生財工具、避免持續駕駛車輛從事非法行為。

他表示，遭吊銷駕照處分者，需6年後才能重新考照，吊銷期間開車視同無照駕駛，警察攔檢即可開罰，最重可處新台幣8萬元罰鍰，並當場禁止其駕駛。

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環保局表示，近年來不法業者犯罪手法日新月異，且犯罪成員集團化，以合法掩護非法、棄置或掩埋廢棄物、北廢南運等案件層出不窮，新北市至今已移送案件達142件，經法院判刑確定後，環保局將請交通局協助吊銷駕照，斷絕犯罪集團生財工具。

環保局表示，因行政處分的時效是3年，3年內被判刑確定者，新北市皆可移案吊銷駕照。因此，呼籲貨運、砂石車等駕駛，勿貪圖小利非法清除棄置廢棄物，若經查獲，除面臨刑責追訴外，如判刑確定更將遭吊銷駕照處分，得不償失。（編輯：方沛清）1120220