更多編輯台推薦新聞：
室內口罩鬆綁上路 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩鬆綁上路 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

專訪上篇／芥川賞小說家平野啓一郎：文學應為世界帶來希望
文化

專訪上篇／芥川賞小說家平野啓一郎：文學應為世界帶來希望

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化
科技

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

非法棄置廢棄物 新北：遭判刑者吊銷駕照

2023/2/20 17:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北20日電）為杜絕非法棄置廢棄物，新北市政府今年結合檢、警及環保局、交通局「源頭管理」，針對非法清運廢棄物、隨意棄置並經法院判刑者，將依法吊銷駕駛執照。

環保局發布新聞稿，局長程大維表示，為加強非法棄置源頭預防，今年結合地檢署、警察局、環保局及交通局的力量，針對非法棄置犯行重大或累犯等不法分子，經法院判決有期徒刑以上之罪行為人，即由檢警及環保局提供違規事證及判決資料。

他說，交通局交通事件裁決所接獲相關資料後，將依道路交通管理處罰條例第61條規定，吊銷駕駛執照，斷絕其生財工具、避免持續駕駛車輛從事非法行為。

他表示，遭吊銷駕照處分者，需6年後才能重新考照，吊銷期間開車視同無照駕駛，警察攔檢即可開罰，最重可處新台幣8萬元罰鍰，並當場禁止其駕駛。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

環保局表示，近年來不法業者犯罪手法日新月異，且犯罪成員集團化，以合法掩護非法、棄置或掩埋廢棄物、北廢南運等案件層出不窮，新北市至今已移送案件達142件，經法院判刑確定後，環保局將請交通局協助吊銷駕照，斷絕犯罪集團生財工具。

環保局表示，因行政處分的時效是3年，3年內被判刑確定者，新北市皆可移案吊銷駕照。因此，呼籲貨運、砂石車等駕駛，勿貪圖小利非法清除棄置廢棄物，若經查獲，除面臨刑責追訴外，如判刑確定更將遭吊銷駕照處分，得不償失。（編輯：方沛清）1120220

#環保局
#交通局交通事件裁決所
#程大維
程大維
萬金石馬拉松顧環保 新北專用垃圾袋變身衣保袋屏鵝公路區間測速13日恢復 警方：防止事故不為開單
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族