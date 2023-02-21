東海大學馬術運動教育中心成立 教學也供民眾體驗

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東海大學結合校內農牧場資源成立「東海馬場」，並設立馬術運動教育中心，這是東海大學自創立乳牛農牧場以來，第2個以飼養教育與學生實習訓練為目標的場域。（東海大學提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年2月21日

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（中央社記者趙麗妍台中21日電）東海大學結合校內農牧場資源成立「東海馬場」並設立馬術運動教育中心，提供學生學習馬術也建立自信、互助合作、信任扶持的內在價值，還將提供民眾馬術相關體驗課程。

東海大學在校內設立馬術運動教育中心今天正式啟用，邀請國手級馬術高手進行騎術表演，這是東海大學自創立乳牛農牧場以來，第2個以飼養教育與學生實習訓練為目標的場域。

東海大學創意設計暨藝術學院院長許和捷指出，東海打造具有特色的跑道與馬廄，並自台中神岡引進3匹大馬、7匹小馬及專業師資，作為教學與訓練用途，馬場的成立不僅讓校內多一個賞馬、騎馬的景點，並將全力打造成一流的馬術教育中心。

東海大學馬術教練王裕權表示，去年，東海大學在校內成立學生馬術社團，透過課程教導學生學習認識馬匹、照顧馬匹，以及領馬、騎乘等課程。

王裕權強調，馬術教育相當具有意義，可幫助學生在馴服馬的過程中，培育學生建立自信、互助合作和信任扶持的內在價值，以奠定學生未來步入社會後面對困難、人際壓力等的社會能力。（編輯：謝雅竹）1120221