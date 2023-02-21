更多編輯台推薦新聞：
俄烏戰爭促歐洲減少對俄依賴 加速能源綠色轉型
國際

俄烏戰爭促歐洲減少對俄依賴 加速能源綠色轉型

戰爭撕裂俄羅斯社會掀世代衝突 年輕人反戰與長輩鬧翻
國際

戰爭撕裂俄羅斯社會掀世代衝突 年輕人反戰與長輩鬧翻

室內口罩鬆綁上路 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩鬆綁上路 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
COVID-19疫苗未來規劃每年打1劑 65歲以上高風險族群2劑
首頁 / 地方

東海大學馬術運動教育中心成立 教學也供民眾體驗

2023/2/21 15:59（2/21 16:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
東海大學結合校內農牧場資源成立「東海馬場」，並設立馬術運動教育中心，這是東海大學自創立乳牛農牧場以來，第2個以飼養教育與學生實習訓練為目標的場域。（東海大學提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年2月21日
東海大學結合校內農牧場資源成立「東海馬場」，並設立馬術運動教育中心，這是東海大學自創立乳牛農牧場以來，第2個以飼養教育與學生實習訓練為目標的場域。（東海大學提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年2月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中21日電）東海大學結合校內農牧場資源成立「東海馬場」並設立馬術運動教育中心，提供學生學習馬術也建立自信、互助合作、信任扶持的內在價值，還將提供民眾馬術相關體驗課程。

東海大學在校內設立馬術運動教育中心今天正式啟用，邀請國手級馬術高手進行騎術表演，這是東海大學自創立乳牛農牧場以來，第2個以飼養教育與學生實習訓練為目標的場域。

東海大學創意設計暨藝術學院院長許和捷指出，東海打造具有特色的跑道與馬廄，並自台中神岡引進3匹大馬、7匹小馬及專業師資，作為教學與訓練用途，馬場的成立不僅讓校內多一個賞馬、騎馬的景點，並將全力打造成一流的馬術教育中心。

東海大學馬術教練王裕權表示，去年，東海大學在校內成立學生馬術社團，透過課程教導學生學習認識馬匹、照顧馬匹，以及領馬、騎乘等課程。

王裕權強調，馬術教育相當具有意義，可幫助學生在馴服馬的過程中，培育學生建立自信、互助合作和信任扶持的內在價值，以奠定學生未來步入社會後面對困難、人際壓力等的社會能力。（編輯：謝雅竹）1120221

#王裕權
#東海
#東海馬場
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族