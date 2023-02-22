高雄降雨量創低 陳其邁：開發多元水資源因應

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高雄市長陳其邁22日上午在出席「鼓山區文小26幼兒園新建統包工程」動土典禮，並致詞。中央社記者蔡孟妤攝 112年2月22日

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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）高屏溪攔河堰川流量持續下探，今天降至7.8cms。高雄市長陳其邁今天表示，目前高雄水情燈號仍是綠燈，市府將持續開發多元水資源，包括增加鑿井及再生水量，希望4、5月有梅雨挹注。

南部久旱未雨，水情吃緊，根據南水局資料顯示，截至今天上午11時，高屏溪攔河堰川流量僅剩7.8cms，高雄水情燈號為代表「水情提醒」的綠燈。

對此，陳其邁今天上午在出席「鼓山區文小26幼兒園新建統包工程」動土典禮前接受媒體聯訪表示，從去年至今，高雄降雨量可說是30年來最低，市府攜手水公司等單位持續開發多元水資源因應，目前水情燈號仍維持綠燈。

陳其邁表示，前年挖鑿62口井，每日可挹注13.6萬噸水，今年也預計在高屏溪沿線繼續開發水資源，包括鑿井等，增加水源供給。另外，再生水也將持續增加量能，將增加約1.3萬噸再生水量，讓水資源調撥使用更靈活。

陳其邁指出，高雄平均一天用水量約145萬噸，除了開源，也要節流，呼籲民眾節約用水，同時也調節企業用水，讓水資源在水情嚴峻時可獲最有效利用。希望4、5月能有梅雨水量挹注，不要望「梅」興嘆，市府嚴陣以待。

陳其邁並指，高雄、屏東、台南、嘉義、台東、澎湖等縣市將召開南方治理平台會議，水資源將是重要議題之一，如何跨區資源整合及各方水資源開發，都將在會中進行討論。面對水情挑戰，必須研擬最壞劇本，做好最好準備。

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高雄市水利局對中央社記者表示，高雄市開發多元水資源配套因應，包括伏流水、地下水、再生水等，其中伏流水可供應約55萬噸，目前約日供30萬噸，仍有餘裕；另將新鑿11口井可在2月底前完工，每日可增加4.7萬噸水量。

此外，再生水將增加1.3萬噸水給企業使用，讓企業能減少使用自來水，將節約下來的自來水調撥給民生使用。水利局指出，若未來降雨量仍偏低，也已預計在4月底前再鑿50口井，每日再增加13.2萬噸水量，致力穩定供水。（編輯：黃世雅）1120222