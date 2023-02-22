麥寮公設民營托嬰中心啟用 AI系統守護幼兒

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（中央社記者姜宜菁雲林縣22日電）雲林縣麥寮鄉每年有500名新生兒，縣府在崙後社區活動中心設置公設民營托嬰中心，可收30名嬰幼兒，並引進AI系統守護嬰幼兒，讓家長安心返回職場、減輕育兒負擔。

麥寮鄉因麥寮工業園區帶動地方發展，人口數逐年增加，目前全鄉人口逾4萬9000人，而每年新生兒約500名，為減輕家長負擔，雲林縣社會處與麥寮鄉公所規劃首座托嬰中心。

麥寮鄉公設民營托嬰中心今天揭牌，雲林縣副縣長謝淑亞、麥寮鄉長蔡長昆和多名縣議員參與，眾人樂見擴大托嬰服務，進而促進生育。

謝淑亞表示，麥寮鄉是雲林少數人口正成長的鄉鎮，每年新生兒約500人，為父母減輕負擔，縣府也設置麥寮公設民營托嬰中心，這是麥寮鄉首間托嬰中心，未來還會在市中心找適合地點增設托嬰中心。

麥寮公設民營托嬰中心設置在崙後社區活動中心2樓，由社團法人中華民國文教產業發展暨補習服務品保協會經營，最多可收30名嬰幼兒，中心內分為清潔、學習等5大區域。

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雲林縣社會處長林文志說，中心引進AI守護幼兒設備，可每天記錄嬰幼兒牛奶量、監測睡眠情況等，如睡眠時有異狀即發警示告知保育員。將提供幼兒完善照顧與優質適性活動，並定期舉辦親職講座讓父母與幼兒一同成長。

雲林縣社會處指出，麥寮公設民營托嬰中心月費新台幣9000元，家長可向政府申請相關補助，盼藉由優質托育照顧品質及平價化托育環境，讓家長可以將幼兒放心托顧在托嬰中心，讓家長安心回歸職場，增加家庭收入，減輕照顧負擔。（編輯：謝雅竹）1120222