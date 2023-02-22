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屏菸屏東原民館開幕 呈現斜坡文化精粹

2023/2/22 16:29（2/22 16:46 更新）
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位於屏菸1936文化基地16號倉庫的「屏東原民館」22日正式開幕，占地500坪的空間內設有常設展及特展區，呈現原住民豐富人文藝術與生活智慧。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 112年2月22日
位於屏菸1936文化基地16號倉庫的「屏東原民館」22日正式開幕，占地500坪的空間內設有常設展及特展區，呈現原住民豐富人文藝術與生活智慧。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 112年2月22日
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（中央社記者李卉婷屏東縣22日電）位於屏菸1936文化基地16號倉庫「屏東原民館」今天開幕，占地500坪空間設有常設展及特展區，將原住民豐富人文藝術與生活智慧，透過沉浸式體驗，臨場感受斜坡文化精粹。

今天舉行開幕記者會，屏東縣長周春米、原民會副主委鍾興華、立委伍麗華、原民會原住民族文化發展中心主任曾智勇、策展人伊誕．巴瓦瓦隆等人出席，以傳統祝禱祈福，與在場原住民藝術家、原鄉鄉長等，共同揭開原民館開幕儀式。

周春米表示，屏東原民館為保存與延續原住民傳統、精神信仰之地，更是充份展現原住民特色及魅力場館，融合傳統與現代，讓人感受屏東原鄉的山川、文化、藝術，未來也提供更多新銳藝術家參展空間。

伍麗華提及，前縣長潘孟安及時任立委的周春米向原民會爭取建館經費，現在終能順利圓夢，原民館能讓民眾體驗原住民豐富的文化，可以看見原住民的所長之處。

原民會副主委鍾興華指出，透過各項文物與藝術展覽陳列，讓原住民重要的文化特色能夠保存與推廣。

縣府文化處提及，斜坡文化指居住在台灣東部及南部中低海拔山坡上，發展出一套特有的生活方式、文化傳統；住在斜坡上的子民是排灣、魯凱族族人們的自稱，在斜坡土地上永續傳衍文明與藝術命脈。

文化處表示，屏東原民館分為常設展與特展區，25日正式開館。常設展分為7大展區，以「斜坡上的子民」為概念，展出原住民建築、器物、藝術創作等，運用數位與聲光技術，打造沉浸式氛圍，呈現原民文化與生活樣貌。

另外，特展區則定期更換主題，開館首檔特展為「山的氣息‧森林之音－排灣族口鼻笛特展」，藉由聲音引領民眾認識口鼻笛的藝術特色、文化內涵與製作材料及過程。（編輯：郭諭儒）1120222

位於屏菸1936文化基地16號倉庫「屏東原民館」22日開幕，分成常設展與特展區，常設展共有7大展區，展出原住民建築、器物、藝術創作等，運用數位與聲光技術，打造沉浸式氛圍，呈現原民文化與生活樣貌。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 112年2月22日
位於屏菸1936文化基地16號倉庫「屏東原民館」22日開幕，分成常設展與特展區，常設展共有7大展區，展出原住民建築、器物、藝術創作等，運用數位與聲光技術，打造沉浸式氛圍，呈現原民文化與生活樣貌。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 112年2月22日
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